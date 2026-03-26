Eduardo Reina advirtió por el desgaste del Gobierno: “Se está formando una bola que va a explotar”

El escenario político argentino suma tensión tras la polémica en torno a Manuel Adorni. Para el analista político, Eduardo Reina, el caso tiene un fuerte impacto simbólico: “Se ve, se palpa y todo el mundo y Doña Rosa lo ve”, afirmó, al explicar por qué el tema escaló en la agenda pública.

Según el analista, el problema no es solo el hecho en sí, sino lo que representa. “Estos no venían a hacer moral… bueno, aparece otra vez una nueva casta de unos pocos”, señaló, marcando la contradicción percibida por parte de la sociedad.

Además, cuestionó la respuesta oficial: “En vez de decir ‘acá está mi factura’, vino con ‘esperemos la justicia’”, lo que, a su entender, alimenta la desconfianza. En ese marco, advirtió: “Esto genera una bola que en algún momento va a explotar”.

Apoyo al Gobierno y debilidad opositora

A pesar del malestar social, el Gobierno mantiene niveles de apoyo relevantes. Para Reina, esto responde a la falta de alternativas: “En la vereda de enfrente no hay nadie”, sostuvo.

En esa línea, explicó que la sociedad aún rechaza volver al pasado político: “La gente se resiste a volver al peronismo”, y eso sostiene la imagen del presidente, aunque con desgaste. “Hoy por hoy todavía Milei sigue con una muy buena imagen, aunque está bajando”, remarcó.

Sobre el rol de Mauricio Macri, interpretó que busca posicionarse como alternativa: “Está diciendo ‘acá hay una opción superadora’”, lo que podría reconfigurar el tablero político en los próximos meses.

Economía, consumo y un cambio de prioridades

El factor económico aparece como determinante del humor social. Reina fue contundente: “No hay un peso en la calle”, describiendo la caída del consumo y las dificultades cotidianas.

También alertó sobre el deterioro del ingreso: “Al que trabaja no le alcanza”, lo que refleja una crisis más profunda que la inflación en sí misma.

En ese sentido, planteó un cambio de prioridades en la sociedad: “Hoy la gente lo único que quiere es tener trabajo y un sueldo más digno”, dejando en segundo plano la preocupación inflacionaria.

Finalmente, advirtió sobre los límites del ajuste: “La gente no sé cuánto más va a aguantar”, sugiriendo que el modelo económico podría requerir cambios para sostener el apoyo social.