José Simonella frente a la economía actual: “El mayor problema es el empleo y el salario real”

En diálogo con Canal E, el economista José Simonella analizó la actualidad de la actividad económica en Argentina en la previa de la publicación del EMAE y advirtió sobre un escenario marcado por la caída industrial, el deterioro del empleo y una fuerte desigualdad entre sectores.

Según explicó, la economía muestra crecimiento en promedio, pero con profundas diferencias entre sectores productivos.

Industria en caída y fuerte preocupación en las pymes

Simonella fue contundente al describir la situación del sector productivo: “La industria está muy complicada, con una caída del nivel de actividad muy fuerte”. En ese sentido, remarcó que las empresas enfrentan dificultades para competir con productos importados en un contexto desfavorable.

Además, advirtió que sectores clave como industria, comercio y construcción aún no logran recuperar niveles previos de actividad.

Una economía que crece, pero con fuerte desigualdad

El economista explicó que el crecimiento actual está impulsado por sectores específicos. “Hay sectores que están yendo muy bien, como el agro, la minería, la energía y el sector financiero”, señaló.

Sin embargo, aclaró que este dinamismo convive con una fuerte heterogeneidad económica, ya que los sectores en expansión son los que menos empleo generan.

Apertura económica y destrucción de empleo

Simonella advirtió que la apertura al mundo tendrá un impacto negativo en el corto plazo. “Va a haber una destrucción de empleo y de muchas industrias en una primera etapa”, sostuvo.

Además, explicó que muchas empresas no podrán adaptarse al ritmo de la competencia internacional, lo que ya se traduce en cierres de comercios y pérdida de puestos de trabajo.

El problema del empleo: más informalidad y menos ingresos

El economista alertó sobre un deterioro en la calidad del empleo. “Se están reemplazando puestos formales por monotributistas o trabajadores informales”, explicó.

Esto implica menores ingresos y mayor precarización, en un contexto donde el desempleo ya alcanza el 7,5%.

También subrayó que la situación es más grave entre los jóvenes: “El mayor problema es que no está pudiendo encontrar trabajo la gente que se incorpora al mercado laboral”.

Inflación, salarios y caída del consumo

Simonella señaló que las preocupaciones económicas cambiaron en los últimos meses. “Hoy la inflación pasó a un cuarto lugar; primero están el empleo y la caída del salario real”, afirmó.

En esa línea, explicó que el aumento de tarifas y servicios impacta directamente en el consumo. “Las familias destinan una mayor proporción de sus ingresos a servicios, por lo que queda menos para consumir otros bienes”, detalló.

Inflación de marzo y presión de los servicios

Sobre el dato inflacionario, estimó que marzo se ubicará cerca del 3%. Sin embargo, aclaró que la percepción social es mayor debido al peso de los servicios en el gasto cotidiano.

“Los servicios han crecido mucho más que los bienes y eso se nota en la clase media y media baja”, indicó.

Los sectores que sostienen el crecimiento

De cara a los datos del EMAE, Simonella anticipó que los sectores dinámicos seguirán liderando. “Minería, energía, agro y sector financiero van a seguir creciendo a buen ritmo”, sostuvo.

Esto se ve favorecido por el contexto internacional y los precios de los commodities, especialmente la energía.

Dólar, reservas y estrategia del Gobierno

En cuanto al frente externo, el economista señaló que el Gobierno apuesta a fortalecer reservas. Destacó que la llegada de la cosecha gruesa permitirá una mayor oferta de dólares en los próximos meses.

“El dólar va a estar tranquilo porque viene una época de oferta importante”, explicó. Además, indicó que el equipo económico buscará aprovechar ese contexto para comprar divisas y colocar deuda.

Un escenario desafiante en el corto plazo

En conclusión, Simonella planteó que el principal desafío es el tiempo entre la crisis y la recuperación. “Entre los empleos que se destruyen y los que se puedan crear hay un período donde muchas familias quedan sin ingresos”, advirtió.

El economista dejó en claro que la transición económica presenta costos sociales elevados y que la recuperación no será inmediata.