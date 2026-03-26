El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que el debate sobre el consumo en Argentina suma nuevas voces en medio de la transición económica.

Manuel Tagle enmarcó la situación en un proceso de largo plazo: “Estamos viviendo un proceso de transformación en el país económico que hacía 80 años que no lo vivíamos”. En esa línea, destacó las bases del nuevo esquema: “Una economía de libre mercado con superávit fiscal, con ordenamiento monetario, con equilibrio macroeconómico”.

Las tensiones en torno a la economía

Según explicó, este contexto implica tensiones inevitables: “Eso significa que ha habido, por supuesto, tensiones, ha habido reacomodamientos de precios, reacomodamientos de sectores”.

Respecto al nivel de consumo, Tagle planteó una visión diferente a la percepción general: “Yo creo que el consumo sigue estando por encima de lo que la gente cree que está”. También señaló cambios en los hábitos: “Hay cambios también en los hábitos del consumo, el famoso consumo online”.

Cuáles son los sectores que impulsan el consumo

Además, introdujo una medición más amplia. “El consumo global incluye no solamente el consumo de los bienes esenciales sino automóviles, viajes y hotelería”, planteó. Bajo este enfoque, afirmó que, “el crecimiento ha sido del 7,5%”.

El entrevistado remarcó el dinamismo de áreas clave: “Ya se notan algunos sectores que están creciendo mucho, la energía y el sector agropecuario”. Y anticipó inversiones relevantes: “San Juan va a recibir inversiones millonarias en dólares, miles de millones de dólares en los próximos 3 o 4 años”.

En relación al tipo de cambio, cuestionó las intervenciones. “No podemos los argentinos pensar en que el dólar lo tiene que definir un funcionario del gobierno”, sostuvo. En este sentido, defendió el rol del mercado: “El libre mercado es el sistema más eficiente para definir los precios”.