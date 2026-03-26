Repercusiones en el mercado del petróleo por el conflicto con Irán: “Hay dos ganadores, que son China y Rusia”

El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, en comunicación con Canal E, trazó, en medio de la escalada en Medio Oriente, un panorama complejo sobre el conflicto con Irán y sus implicancias globales.

Alejandro Laurnagaray dejó en claro que no hay una lectura lineal: “Es complejo, no es lineal el análisis”. En ese marco, identificó ganadores en el corto plazo: “Hay dos ganadores, que son China y Rusia”. Según explicó, “Rusia está duplicando sus ingresos diarios por venta de petróleo” y China “diversificó” su abastecimiento energético, logrando una “resiliencia energética importante”.

Panorama de lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz

Sobre el impacto económico, remarcó que Irán continúa exportando “más de un millón de barriles diarios”, mientras que el conflicto altera el comercio global. En particular, el tránsito por el Estrecho de Ormuz cayó drásticamente: “Está reducido en un 90% como mínimo el tránsito y de cerca de 150 barcos que pasaban por día normalmente, ahora pasan en menos de 10”.

A pesar de las declaraciones políticas, Laurnagaray habló sobre la posibilidad de acuerdos: “No hay ningún tipo de posibilidad de que los actores estén dispuestos a cumplirla”. En esa línea, subrayó que, “nadie va a pagar ningún daño que se ha hecho”.

Las propuestas están muy lejos de cumplirse

También explicó que las propuestas de ambos lados son inviables: “Todas propuestas que son de imposible cumplimiento para cualquiera de los actores”. Esto refuerza la idea de un conflicto prolongado, con posiciones maximalistas y sin consensos reales.

El entrevistado puso el foco en el rol de Estados Unidos, al que definió en términos estructurales: “El estado norteamericano funciona como una gran unidad de negocios”. Y agregó: “El congreso norteamericano funciona a base del lobby”.

En ese sentido, relativizó la idea de decisiones individuales de Donald Trump. “No diría a nivel personal Trump”, planteó, sino que se trata de “líneas de estrategias que están estudiadas”. A su vez, consideró que China y Rusia aprovecharon este escenario: “Yo lo veo más como una inteligencia estratégica de Rusia y China de aprovechar los movimientos que está haciendo los Estados Unidos”.