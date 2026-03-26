Guerra por recursos: cómo impacta el nuevo orden mundial en la economía argentina

En diálogo con Canal E, el economista Martín Simonetta analizó el contexto global y local, y planteó que la Argentina se encuentra en medio de una disputa internacional por recursos estratégicos, en un escenario atravesado por la tecnología, los conflictos geopolíticos y los cambios en la economía mundial.

Según explicó, el país debe comprender su rol dentro de este nuevo esquema global y adaptarse a las reglas que imponen las grandes potencias.

Un mundo en disputa por los recursos

Simonetta señaló que el contexto actual está dominado por una competencia global entre potencias como Estados Unidos y China. “Es la guerra por los recursos”, afirmó, al referirse a la disputa por energía, alimentos y minerales como el litio.

En este escenario, explicó que los países compiten por posicionarse en áreas de influencia, en un mundo donde la tecnología reduce distancias y acelera los cambios.

Argentina, en el centro de la tensión geopolítica

El economista destacó que Argentina tiene un rol relevante por su capacidad de proveer recursos estratégicos. “Argentina es una zona de disputa por la influencia”, sostuvo, al mencionar el interés tanto de Estados Unidos como de China.

En ese marco, remarcó que el país no es un actor central en la economía global, pero sí debe adaptarse a las reglas del juego internacional.

La estrategia de las potencias y el impacto en la economía

Simonetta explicó que las decisiones geopolíticas están directamente vinculadas al acceso a recursos clave. “El mundo actual es un juego de silla: hay una sola silla para dos”, graficó, en referencia a la competencia entre las principales potencias.

Además, advirtió que conflictos como el de Medio Oriente tienen impactos económicos concretos, especialmente en el precio de la energía.

El desafío de la política exterior argentina

En cuanto al posicionamiento local, destacó que el Gobierno optó por un alineamiento con Estados Unidos, sin perder de vista la importancia de China como socio comercial. “No hay que poner todos los huevos en la misma canasta”, afirmó, al retomar el concepto de realismo periférico.

Según explicó, la clave está en mantener vínculos múltiples para evitar una dependencia excesiva de un solo país.

Transformación económica en un contexto incierto

El economista también analizó el proceso de transformación económica en Argentina, en un escenario global cambiante. “Las reglas vienen de afuera y tenemos que jugar el juego que determinan los grandes jugadores”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que el país debe adaptarse a las condiciones internacionales más que intentar definirlas.

Potencial argentino: recursos, territorio y calidad de vida

Más allá de las dificultades, Simonetta destacó el potencial estructural del país. Señaló que Argentina cuenta con ventajas como recursos naturales, disponibilidad de tierra y condiciones de vida atractivas a nivel global.

“Argentina puede ser un gran lugar para vivir y desarrollar la economía del conocimiento”, afirmó.

Un debate histórico que vuelve a escena

Finalmente, el economista abordó el debate sobre la historia económica argentina y los modelos de desarrollo. Planteó que el punto de inflexión podría ubicarse antes del peronismo, en el cambio de modelo económico durante la década del 30.

“Es Argentina, estamos en la tierra de los oxímoron”, concluyó, al referirse a las contradicciones en la interpretación histórica del país.