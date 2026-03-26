Eduardo Ibarra sobre la movilización del 24 de marzo: “Hubo una dosis de espontaneidad que se traduce en la magnitud de la marcha”

El analista político, Eduardo Ibarra, en contacto con Canal E, a 50 años del golpe de Estado de 1976, se refirió a que la movilización por el 24 de marzo volvió a instalar el debate sobre memoria, verdad y justicia en Argentina.

Eduardo Ibarra consideró que la masividad de la movilización expresa una respuesta social clara frente al revisionismo histórico: "Es interesante como los datos objetivos de la realidad de alguna manera van ordenando un poco esta discusión y esta batalla cultural que propone el gobierno de Javier Milei".

La teoría de los gobiernos de derecha

En esa línea, remarcó que existe una continuidad en ese debate: "En la última década, los dos gobiernos de derecha que gobernaron nuestro país, tanto el de Macri como el de Javier Milei, vienen planteando desde la cuestión de los derechos humanos esto de, bueno recordás que Mauricio Macri comenzó con esto del curro de los derechos humanos y Javier Milei profundizó con esto de la teoría de los dos demonios".

Según Ibarra, la magnitud de la convocatoria no fue casual. "En principio a través de esta marcha que fue masiva, porque más allá de la convocatoria de organizaciones de derechos humanos y de algunos partidos políticos hubo mucho de espontaneidad, hubo una dosis de espontaneidad muy grande que se traduce en la magnitud de la marcha", planteó.

La visión de la sociedad

Luego, manifestó que este fenómeno reafirma una interpretación histórica mayoritaria: "Me parece que también esto valida que esto fue terrorismo de Estado y no convalida esa teoría de los dos demonios". En contraposición, advirtió que ciertos sectores sostienen otra visión: "Eso es tan sostenido por grupos minoritarios pero muy poderosos".

En ese marco, el entrevistado cuestionó el posicionamiento oficial. "Javier Milei toma el guante de estos grupos minoritarios y muy poderosos que plantean que esto fue una guerra", expresó.

Desde su experiencia en estudios de opinión, destacó la persistencia de un consenso social amplio: "Yo hace 35 años que hago estudios de opinión pública y siempre que planteamos o que interrogamos a la sociedad acerca de si estaba a favor o repudiaba el golpe de estado, más del 75% ha respondido siempre que repudiaba el golpe de estado".