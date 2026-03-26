Federico Furiase, el secretario de Finanzas, defendió la economía: “No creo que la gente esté peor”

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió la marcha de la economía argentina y rechazó las visiones negativas sobre el impacto en la población. “No creo que esté peor. Me parece que el punto de partida era una inflación que corría al 1 % diario”, afirmó, al justificar el ajuste inicial del programa económico.

El funcionario planteó que el escenario previo era insostenible: “Los pesos te quemaban y salías al supermercado a sobreestoquearte. Eso es insostenible”, describió, al referirse al comportamiento del consumo en un contexto de alta inflación.

En contraste, aseguró que el país atraviesa un proceso de normalización: “En términos de lo que veo de la economía, es una economía que se estabilizó”, remarcó, destacando la desaceleración inflacionaria y la mejora en variables clave.

Estabilización, crédito y cambio en el consumo

Según Furiase, uno de los principales logros del programa económico es haber reducido la incertidumbre. “No podías hacer una inversión a mediano plazo… todo eso cambió rotundamente”, señaló sobre el pasado reciente.

El secretario subrayó mejoras en el acceso al crédito: “Hoy las empresas pueden tener los insumos, tienen acceso al crédito”, lo que permite planificar inversiones a mayor plazo. Además, destacó el impacto en los hogares: “Encuentro familias de clase media que pueden obtener un crédito hipotecario y eso te cambia la vida rotundamente”.

En cuanto al consumo, rechazó las visiones pesimistas: “El consumo privado está en máximos históricos”, afirmó, aunque aclaró que hubo un cambio en su composición.

En ese sentido, explicó: “Pasaste de bienes de consumo masivo… y ahora vas a electrodomésticos, a una casa, viajes, autos”, reflejando una transición hacia bienes durables impulsada por el crédito.

Inflación, empleo y perspectivas económicas

Furiase también abordó el comportamiento de los precios y sostuvo que la tendencia es descendente. “La inflación es un fenómeno monetario”, afirmó, al explicar que los indicadores actuales anticipan una desaceleración.

En esa línea, aseguró: “Eso te anticipa que la inflación va a bajar y eso va a permitir que los salarios nuevamente empiecen a recuperarse”. Sin embargo, reconoció que existen factores coyunturales que generan presión en el corto plazo.

Sobre el empleo, destacó una mejora aunque con desafíos: “El empleo creció cuatrocientos mil… el componente que está tirando es informal”, admitió, señalando la necesidad de profundizar reformas laborales.

El funcionario también resaltó el impacto de las políticas pro inversión: “Se bajaron impuestos por más de dos coma cinco puntos del producto”, junto con incentivos como el RIGI y reformas estructurales.

Finalmente, defendió la solidez del programa económico frente a shocks internos y externos: “Eso habla de la fortaleza macroeconómica”, concluyó, al destacar la estabilidad del dólar y la baja de tasas pese a la volatilidad global.