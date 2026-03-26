Cambios en el consumo: segundas marcas, e-commerce y compras “inteligentes” marcan la nueva tendencia

La dinámica del consumo en Argentina atraviesa una transformación profunda. Según explicó Celeste Sánchez, periodista especializada en consumo, “es una situación que se da allá de los últimos meses”, donde los hogares modificaron sus decisiones de compra de forma constante para adaptarse al contexto.

Uno de los conceptos clave es el de las “tres infidelidades” del consumidor. “Habla de la infidelidad al canal, a la marca y a la bandera”, señaló, al describir el informe de una consultora privada. En ese sentido, remarcó que hoy los consumidores eligen dónde comprar según conveniencia: “Dónde tenés mejor precio, dónde tenés un mejor descuento o una devolución más alta”.

Nuevas estrategias: marcas, precios y conveniencia

La especialista destacó que el cambio más fuerte se observa en la relación con las marcas. “Cerca de 70% de consumidores admiten haber comprado segundas o terceras marcas”, afirmó, y explicó que muchas veces esto no implica resignar calidad.

En esa línea, subrayó: “Hay segundas marcas que son de muy buena calidad, incluso iguales que una primera marca”, lo que permite reducir gastos o aumentar volumen de compra con el mismo presupuesto.

Otro fenómeno en crecimiento es la compra en el exterior, especialmente en rubros como el textil. “Si consigo la misma calidad o algo de buena calidad en el exterior, lo compro donde me conviene más”, sostuvo, reflejando una lógica centrada en el ahorro individual.

Menos stockeo y auge del e-commerce

Sánchez también explicó que la desaceleración inflacionaria cambió hábitos históricos. “Ya no es necesario hacer ese tipo de compras”, dijo sobre el stockeo, una práctica común en contextos de alta inflación.

Esto impacta directamente en las ventas: “Ya no conviene tanto hacer una compra mayorista”, indicó, y agregó que los consumidores ahora priorizan compras más frecuentes y de menor volumen.

En paralelo, crecen los comercios de cercanía y el canal digital. “Mucha gente puede ir comprando al día o como mucho a los próximos dos o tres días”, explicó, lo que favorece a almacenes barriales frente a grandes superficies.

Sin embargo, el fenómeno más destacado es el avance del comercio electrónico. “El e-commerce es la categoría que sigue subiendo mes a mes, mientras todas las otras bajan”, concluyó, marcando una tendencia estructural en el consumo.

