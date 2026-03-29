Kicillof: “Milei tendría que reconocer que estuvo bien la nacionalización de YPF”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió la nacionalización de YPF que realizó en 2012. Cuando fue ministro de Economía del gobierno de Cristina Kichner se expropiaron las acciones de la petrolera en manos de Repsol a través de una ley sancionada por el Congreso. La gestión estatal de la compañía permitió revertir la caída del 42% de la producción de crudo que se había dado de 2002 a 2011, y permitió un crecimiento del 15% entre 2012 y 2015.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió el viernes a favor de Argentina, que mantuvo el argumento de que el proceso se hizo acorde a derecho. Con esto rechazó el reclamo del fondo buitre Burford y su pretensión de un resarcimiento por US$ 16 mil millones.

"Milei está tratando de general golpes de efecto por las contradicciones que tiene"

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Tras la cadena nacional, en la que el presidente Javier Milei celebró el fallo pero condenó el accionar del actual gobernador, el mandatario peronista respondió que la estatización “se hizo de acuerdo a la ley. En diálogo con PERFIL, recordó que el jefe de Estado había defendido la postura de los demandantes e hizo un paralelismo con que ahora se arrogue que logró influir sobre el tribunal. “Todas esas cosas hay que tomarlas como de quien viene”, explicó.

—Gobernador, ¿qué le pareció la cadena nacional, donde Javier Milei explicó que la victoria en el juicio por YPF se debió a su gestión y a su gabinete, además de que opinó que expropiar es robar y robar son sinónimos?

—Creo que a Milei le está costando mucho posicionarse ante este fallo, pero la cosa viene de antes. En primer lugar, siempre se le escuchó decir en campaña, antes de llegar a la presidencia, que su plan era privatizar YPF. Él no estaba de acuerdo con que YPF sea estatal en su control. No bien gana la presidencia, le encontró algún sentido o aprendió algo que no nos contó. Entonces, de ahí en adelante, se pone el mameluco y anda promocionando YPF como el motor de Vaca Muerta, y esta, a su vez, como la palanca para el desarrollo argentino. Ahí hubo un cambio de posición, que no reconoció, como lo que está ocurriendo ahora.

La otra contradicción se dio desde que se conoció el fallo adverso de la jueza (de primera instancia) Loretta Preska. Manifestó estar de acuerdo con los buitres, dijo que estuvo mal hecho. Más allá de su ideología, Milei desconoce algo que no es solo una ley o un posicionamiento, es la Constitución Nacional, el derecho que tiene un Estado de declarar determinado activo o patrimonio de interés público y luego proceder a expropiarlo. Excede totalmente sus doctrinas austríacas, anarcocapitalistas, libertarias. Es algo que viene consagrado por la propia Constitución y que tiene que ver con el interés nacional. Obviamente que tanto la Constitución, como después su aplicación en la ley de expropiación, marca que no es un robo porque una vez decidida la estatización, que tiene que hacerlo el Congreso, debe haber una tasación que hace también un organismo específico, el Tribunal de Tasaciones, y luego pagar una indemnización justa por el valor que tiene. Todo esto se hizo con la parte que se nacionalizó, que es la de Repsol. O sea que se hizo todo según regla, y el propio Repsol, que había iniciado muchísimos juicios contra Argentina, una vez que se resolvió el pago, terminó con todos los litigios. Fue de mutuo acuerdo y fue una solución amistosa.

—O sea, no se robó, a diferencia de lo que denunció el Presidente por cadena nacional…

—No, por eso. Y, además, se hizo de acuerdo a la ley. Por supuesto que estamos hablando de una persona que considera que el Estado no tiene que hacer un puente, ni tampoco cobrar un impuesto. Así que la obra pública, la educación pública y la universidad pública y gratuita deben ser, para él, un robo. Ideas absurdas, trasnochadas, producto de una escuela de pensamiento económico obsoleta y marginal, en el marco, sí, de una corriente de ultraderecha que tiene importancia a nivel mundial, con varios exponentes. Estos, por las afinidades, son (Giorgia) Meloni o (Donald) Trump que, a diferencia de Milei, entienden qué es el interés nacional de sus propios países.

—Algunos especialistas recomiendan que Milei tener un poco más de cuidado al elogiar a Trump en el marco del fallo por YPF porque puede generar enojo en los tribunales de Estados Unidos, que se suponen más independientes del Ejecutivo. ¿Usted también le recomienda al Presidente ser más cauteloso con algunas palabras que utilice?

—Le recomiendo que se deje de insultar, de hacer política sin fundamento, de tratar de atribuirse cosas que no le corresponden y culpar a otros de cosas que no son. Pero inmediatamente después de recomendárselo me arrepiento porque es una persona que trabaja de eso, que funciona así y que se ve que cree que eso le da algún rédito, más allá de los riesgos que eso tenga. Ha acusado de comunista, de socialista, ha insultado desde artistas a políticos, científicos, todo el que no está de acuerdo con él; a mí permanentemente, pero solo porque le conviene o cree que le conviene. Así fue la campaña electoral de septiembre y empezó acá en La Plata con un acto donde se dedicó a insultarme. Ahora tendrá recepciones diversas. Yo lo que digo en este caso es que, si se equivocó con respecto a que no era bueno que YPF funcionara a favor del interés nacional, que fue lo que se hizo cuando se nacionalizó la parte de Repsol, o si ahora resulta que lo que él decía que estaba mal era un error (y dice un tribunal norteamericano que está bien), en lugar de buscar excusas o seguir tratando de sacar lucro político, que trate de contribuir.

Y después, sí, los riesgos que pueden tener sus palabras, yo lo marqué cuando él les daba la razón a los buitres antes, y ahora dice que él logró influir sobre el tribunal. Todas esas cosas hay que tomarlas como de quien viene.

—En el mensaje del viernes, Milei adelantó que va a enviar una nueva ley de expropiación. ¿Cómo lo interpreta?

—Está tratando de generar golpes de efecto por el revés a sus argumentos y por las contradicciones que tiene. Todo eso a mí me importa cero. Y que lo presente si tiene un proyecto de ley de expropiación que sea superador y que sea constitucional y que sea interesante… Lo cual, lo dudo, porque es una persona que habla de destruir el Estado desde adentro.

"Milei no estaba de acuerdo en que YPF sea estatal en su control"

—¿Cómo interpreta los desarrollos del proceso judicial?

—En el fallo de Preska hay varias incongruencias. La primera es que, como esta es una cuestión de ley argentina, debía haberse tratado en Argentina. Eso se discutió también y la jueza decidió que se tenía que resolver en Nueva York pero aplicando la ley argentina. Es un ejercicio bastante estrafalario. Lo que le acaban de decir en segunda instancia es que la ley argentina le da la razón a Argentina.

Pero después hubo varias cuestiones más. El monto, US$ 16.000 millones, también estaba calculado de una forma absolutamente inflada, absurda. Era muy favorable a los fondos buitre, lo cual tampoco tiene que llamar la atención porque ese tribunal les ha dado siempre, por lo menos con respecto a Argentina, la razón a los buitres. Entonces ahí tampoco llama la atención.

Después, la Cámara de Apelaciones marcó que no era así. Me parece que puso las cosas en su lugar y es algo que tendríamos que celebrar todos los argentinos porque era una condena absurda, injusta y muy elevada que perjudicaba mucho al país.

—¿Argentina ganó el juicio gracias a que este Gobierno mantuvo los argumentos?

—La expropiación se realizó en 2012. Luego quiebra Peterson y Burford compra el juicio en España y se inicia en 2015 en Nueva York. De 2015 a 2020, pasando por todo el gobierno de Mauricio Macri, se discute básicamente si la jurisdicción era argentina o de Estados Unidos y la jueza termina con un fallo que dice: “Está bien, se tiene que juzgar acá”, lo cual es discutible pero resuelve eso.

En 2019, cuando cambia el gobierno, se modifica también el estudio de abogados. Se contrata a Sullivan & Cromwell que, desde el comienzo, plantea estos argumentos, los que hoy le dieron la razón a Argentina.

Cuando el gobierno de Milei decide apelar se hace con exactamente los mismos argumentos que se utilizaron con Preska en primera instancia, por el solo hecho de que no se pueden inventar nuevos, porque si vas a agregar, estás cambiando toda tu defensa.

Lo raro es la actitud del Presidente, que desde el principio trató de sacar rédito político, las barbaridades que dijo y los insultos. Y ahora también que diga que el cambio en el fallo fue por incidencia política. No sé qué efectos puede tener que lo diga Milei, porque no sé si alguien le da demasiada importancia a lo que comenta, cuando lo que se ve claramente es que está tratando de apropiarse un resultado que es bueno para Argentina. En realidad, si él le diera la razón a lo que pasó, primero tendría que reconocer que estuvo bien nacionalizar YPF y, segundo, que no fue ilegal el modo de hacerlo, además de que no ocasionó un perjuicio.