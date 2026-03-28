Passerini sobre su gestión: “todavía estoy por debajo del 4”

El intendente Daniel Passerini sorprendió al trazar una autoevaluación crítica de su gestión, al señalar que hoy su desempeño está “por debajo de 4”, en un contexto marcado por restricciones económicas, presión sobre los servicios públicos y el peso de la deuda heredada. “Todavía estoy por debajo del 4”, afirmó en Radio Mitre Córdoba, al tiempo que destacó que el Municipio debió afrontar compromisos financieros previos.

“No lo quiero presentar como una excusa, pero hoy (por el viernes) depositamos 25 millones de dólares para pagar una deuda que no generamos”, agregó, en un intento por contextualizar el momento de su administración.

Con este nuevo pago, la gestión encabezada por Passerini ya canceló el 68,7% de la deuda, incluyendo capital e intereses. Cabe recordar que se trata de un compromiso financiero asumido en la gestión de Ramón Javier Mestre. El intendente planteó que el desembolso del viernes equivale “a la pavimentación de más de 500 cuadras en nuestros barrios”.

Por su parte, el secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti sostuvo que “cumplir con las obligaciones posiciona a la Municipalidad de Córdoba ante los mercados como una entidad confiable y previsible. A pesar del contexto económico adverso, marcado por la caída de la recaudación y el impacto de la inflación en el gasto, el municipio mantiene el equilibrio fiscal de las cuentas públicas mediante una administración responsable y eficiente, con el objetivo de alcanzar el déficit cero en el presente ejercicio”.

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Transporte



En paralelo, Passerini se refirió a uno de los temas más sensibles de su gestión: el sistema de transporte urbano. En ese sentido, confirmó que tres empresas están interesadas en operar el Corredor 2, y negó versiones sobre definiciones anticipadas. “En los días tristes entre el 8 y el 31 de marzo aparecían anuncios medio esotéricos, eso es mentira. En abril evaluaremos las propuestas”, aseguró.

El intendente también defendió el esquema de subsidios vigente y sostuvo que el objetivo es evitar un traslado pleno de los costos a los usuarios. “El 50% de los pasajeros tiene SUBE y paga el 45% del valor del boleto”, explicó. Desde el Palacio 6 de Julio remarcaron que, pese a la crisis, la prioridad es sostener el sistema y amortiguar el impacto sobre la tarifa.

Por otro lado, el Concejo Deliberante aprobó un convenio específico celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), para la asistencia en la operación, mantenimiento, obra y puesta en valor del sistema de alumbrado público de la ciudad.



El acuerdo implica un monto de $37.500 millones, a lo largo de 25 meses, para el recambio de luminarias LED (muchas tienen más de una década y están el límite de su vida útil), mantenimiento y prevención de riesgo eléctrico. También se contempla recambio tecnológico, con la incorporación de alumbrado inteligente, con medidores.