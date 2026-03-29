Cúneo Libarona defendió a Adorni tras la polémica y negó irregularidades por los viajes

El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona reapareció este domingo tras su salida del gobierno de Javier Milei y defendió públicamente al Jefe de Gabinete Manuel Adorni en medio de la polémica por sus viajes y presuntas irregularidades. En declaraciones radiales, el exfuncionario relativizó las acusaciones, negó la existencia de delitos y también se refirió al fallo por YPF y a su reemplazante en el área, Juan Bautista Mahiques.

“Creo que (Adorni) es víctima de una aguerrida agresión contra hechos que tienen simple explicación, práctica y jurídica”, sostuvo en diálogo con Futurock, al respaldar al funcionario. En esa línea, destacó el nivel de exposición pública de Adorni y aseguró que el caso adquirió una dimensión "desmedida".

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Cúneo Libarona consideró “irrelevante” la polémica por el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York en la comitiva oficial. “No configura ningún tipo de delito y no fue un error”, afirmó, y agregó que se trata de una cuestión “hasta afectiva”. También defendió el viaje a Punta del Este realizado en un avión privado que habría sido pagado por el amigo y empresario, el periodista Marcelo Grandio, al descartar que se trate de una dádiva.

“El delito de dádiva requiere que haya un beneficio vinculado a la función. Acá no tiene nada que ver la función, son amigos de toda la vida”, explicó. En ese sentido, remarcó que compartir viajes entre familias “es lo más natural del mundo” y cuestionó la interpretación de los hechos en el plano público.

El exministro también se refirió a la situación personal de Adorni y al impacto mediático del caso. “Hay una difusión tremenda de un daño tremendo, se han metido con la familia, filmado a los hijos, es espantoso”, afirmó, y sostuvo que desde el punto de vista jurídico no advierte “tipicidad” en las acusaciones. Sobre las propiedades no declaradas, indicó que el tema deberá aclararse en sede judicial.

En otro tramo de la entrevista, Cúneo Libarona destacó la labor de su sucesor, Juan Bautista Mahiques, y aseguró que buscará avanzar con la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. “Es necesario e imprescindible, no puede tener la Justicia las vacantes que tiene hoy”, planteó, al tiempo que señaló que dejó una carpeta con candidatos y evaluaciones técnicas.

Por último, el exfuncionario se refirió al reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por la expropiación de YPF, que evitó un pago millonario para la Argentina. “Nos saca de un problema eterno, una preocupación tremenda. Comparto con Milei la trascendencia de este fallo”, concluyó.

GD / EM