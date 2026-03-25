Javier Milei recibió a Juan Bautista Mahiques para avanzar en la reforma del Código Penal

Tras reunirse con el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques confirmó, a través de su cuenta oficial de X, que el Gobierno nacional redactará un nuevo Código Penal.

“Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales. A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, detalló el funcionario.

Para luego agregar: “También impulsaremos el agravamiento de la pena para: Casos de incumplimiento de deberes alimentarios; Trapitos; ⁠Grooming y abuso sexual infantil”.

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Según Noticias Argentinas, la reforma del Código Penal contempla más de 900 artículos, dándole más herramientas a los magistrados y, en teoría, limitando las posibles “arbitrariedades” a la hora de estudiar cada causa.

Cuando asumió su cargo, el pasado 5 de marzo, Mahiques escribió en su cuenta de X que “Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

La asunción de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

El pasado 5 marzo, el exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques reemplazó a Mariano Cúneo Libarona como nuevo ministro de Justicia y le agradeció a Milei “por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

El deslome de la transparencia

También tuvo palabras para la hermana del mandatario: “Agradezco a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

HM