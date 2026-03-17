El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo hoy su primera reunión formal con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se comprometió a avanzar en la cobertura de más de 300 vacantes de jueces, fiscales y defensores en todo el país. Al realizarse en el Palacio de Justicia, el encuentro marcó el inicio de una nueva etapa institucional en la relación entre el Gobierno y el máximo tribunal.

Sin más, Mahiques fue recibido formalmente este martes por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el ministro Ricardo Lorenzetti, con quienes analizó la situación crítica que atraviesan distintos fueros debido a la falta de magistrados. A partir de lo que informó el Ministerio de Justicia, el Gobierno ratificó su decisión de avanzar en el envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir esos cargos, considerados clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia.

Actualmente, una parte significativa de los juzgados y fiscalías funciona con subrogancias o estructuras incompletas, lo que genera demoras en los procesos y limita la eficiencia del sistema. En ese sentido, durante la reunión también se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria, especialmente a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio judicial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se acordó avanzar en la designación de jueces titulares para cubrir vacantes en tribunales federales

Santiago Viola es el actual secretario de Justicia de la Nación en Argentina

El encuentro se produjo pocas horas después de la jura de Santiago Viola como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del Poder Ejecutivo, en reemplazo de Sebastián Amerio. Ese acto fue encabezado por Rosatti, quien también preside el organismo encargado de la selección y sanción de jueces, y contó con la presencia de autoridades judiciales, legisladores y funcionarios.

Viola, considerado un hombre de estrecha confianza del oficialismo y pieza clave en el armado jurídico del Gobierno, ocupará un rol estratégico dentro del Consejo, desde donde se elaboran las ternas de candidatos que luego son enviadas al Poder Ejecutivo para su posterior tratamiento en el Senado. Su desembarco se da en un momento en el que la cobertura de vacantes aparece como una prioridad central de la gestión.

Ambas instituciones ratificaron la voluntad de coordinar acciones para fortalecer la independencia judicial

Desde el Gobierno destacaron que el diálogo con la Corte forma parte de una agenda orientada a reforzar la coordinación institucional, respetando la independencia de poderes. “Es una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”, señalaron fuentes oficiales, al tiempo que subrayaron la necesidad de avanzar en soluciones estructurales para un sistema que arrastra déficits desde hace años.

MV / EM