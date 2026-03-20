La Justicia confirmó la absolución de Pablo Ghisoni: estuvo preso tres años por una denuncia falsa de su hijo

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó la absolución del médico Pablo Ghisoni, quien había pasado tres años detenido tras ser acusado de abuso sexual por su hijo. La decisión deja firme el fallo que ya lo había declarado inocente en instancias anteriores.

El máximo tribunal provincial rechazó un recurso presentado por la querella, representada por Andrea Karina Vázquez, al considerar que no cumplía con los requisitos necesarios para habilitar una nueva revisión del caso. Según los jueces, los planteos se basaban en desacuerdos con la valoración de las pruebas, pero no demostraban violaciones a derechos o garantías constitucionales.

"Perdón por sostener algo que no era": los hermanos Ghisoni relataron cómo su madre los manipuló para denunciar falsamente a su padre

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La causa había llegado a juicio oral en 2023, cuando el Tribunal en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora absolvió a Ghisoni por mayoría en relación a los hechos denunciados, que supuestamente habían ocurrido entre 2010 y 2016. Esa decisión fue luego ratificada por el Tribunal de Casación Penal, que también descartó irregularidades en el proceso.

El caso tomó estado público en 2025, cuando el hijo del médico, Tomás Ghisoni, publicó un video en el que aseguró que la denuncia era falsa y que había sido influenciado por su madre. “No fui una víctima de mi padre, fui usado”, expresó, al tiempo que reconoció que el relato que sostuvo durante años no tenía sustento real.

Por esa acusación, Ghisoni estuvo detenido más de dos años en una institución de salud mental y luego bajo arresto domiciliario, hasta recuperar la libertad tras casi tres años sin condena. Durante el proceso, la principal prueba había sido una declaración en Cámara Gesell que, según pericias, estaba condicionada por la intervención de un adulto.

Denuncian a la madre del joven que reconoció haber hecho una falsa acusación por abuso contra su padre

Tras conocerse la resolución definitiva, el médico había relatado el impacto personal de la causa. “Perdí a mis hijos durante años”, dijo en una entrevista televisiva, donde también remarcó el daño sufrido en su vida personal y profesional.

A pesar de lo ocurrido, aseguró que busca reconstruir el vínculo familiar: “Cuando mis hijos me busquen, voy a estar”, sostuvo.

LB