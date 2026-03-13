La Corte Suprema dejó firme una condena para un ex fiscal que pedía coimas por frenar causas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cinco años de prisión para Luis María Viaut, ex fiscal federal de San Francisco, Córdoba, quien fue condenado por tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas. Según la causa, el entonces funcionario cobraba sobornos para frenar investigaciones y presionar en causas de la justicia ordinaria junto a un empleado de la dependencia a su cargo y otras tres personas.

Los tres integrantes del Máximo Tribunal, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron por inadmisible la queja presentada por la defensa de Viaut, que buscaba impugnar su condena con el argumento de que la sentencia en su contra había sido arbitraria y se habían violado la garantía de imparcialidad.

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El fiscal federal Luis Viaut contraatacó y sembró sospechas en una causa narco

En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba condenó a cinco años de prisión al entonces fiscal Viaut. Durante el juicio, todos los demás imputados reconocieron su participación en los hechos. Un empleado de la fiscalía que Viaut tenía a su cargo, Darío Rivarola, fue condenado como coautor del delito de tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas, pero con una pena de tres años de prisión condicional. Gerardo Panero y Walter Gustavo Fattore fueron señalados como partícipes secundarios de tráfico de influencias, por lo que recibieron seis meses de prisión condicional. Víctor Brugnoni, acusado de ser autor del delito de cohecho activo, fue sentenciado a dos años de prisión.

Según la investigación, en el marco de una causa que tramitó en la fiscalía de San Francisco, Viaut solicitó, a través de Rivarola, la suma de 2,5 millones de pesos al gerente y al presidente de la cooperativa tambera Las Cañitas de la localidad de El Tío para “cajonear” el expediente y frenar un procedimiento inminente. En otro hecho, Brugnoni se contactó con Rivarola por medio de Fattore, Paneo y Viaut, a quienes solicitó que ejercieran influencias sobre funcionarios que llevaban la investigación por delitos sexuales contra su hijo. Brugnoni ofreció la suma de 250 mil dólares, de los cuales llegó a pagar 17.100.

Luis María Viaut: “Cobré dinero por asesorar, pero no cometí un delito”

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA él reconoció haber percibido dinero y justificó la actitud en un asesoramiento legal que, además, le estaba vedado por ejercer la magistratura.

Viaut, acusado de abuso de posición de poder

En el juicio, la fiscalía consideró que Viaut “abusó de su función pública y de su posición de poder", así como también "afectó a la Cooperativa Las Cañitas y a la comunidad de El Tío”. Además, que “desarrolló una estrategia de prensa dirigida a desprestigiar a la colega que instruyó la causa” en su contra. El Ministerio Público pidió para él siete años de cárcel y una multa fijada en 51.300 dólares, además de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso del dinero secuestrado en los allanamientos.

Un pago de US$17 mil compromete al imputado fiscal Luis María Viaut

El Tribunal lo condenó a cinco años, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de seis millones de pesos. La defensa apeló, pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó por mayoría la condena. El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal removió a Viaut, por lo que ya no tiene fueros.

Es el primer caso en que un fiscal federal de la provincia de Córdoba es condenado y destituido de su cargo. Su abogado, Tristán Gavier, solicitó que la pena se ejecute en prisión domiciliaria por el estado de salud de su esposa.