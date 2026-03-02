Mariana Mei sobre el discurso de Milei: “Fue un tono violento y confrontativo"

En diálogo con Canal E, Mariana Mei, periodista especializada en política parlamentaria, describió el fuerte operativo de seguridad en el Congreso, el tono confrontativo del Presidente y el paquete de reformas que marcará el año legislativo.

La apertura de sesiones ordinarias dejó una postal de máxima tensión institucional. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires el jefe de Gobierno Jorge Macri inauguraba el período legislativo porteño, en el Congreso de la Nación Argentina el Presidente desplegaba un discurso de alto voltaje político.

Mei relató el clima previo y durante la Asamblea Legislativa: “Ayer ocurrió lo propio en el Congreso, un Congreso que estuvo militarizado, además de, por supuesto, vallado en todas las calles aledañas”. Y agregó detalles del operativo: “Ingresar, bueno, me remitía a tener que pasar por varios escáneres y poder ser acreditado”.

Un discurso confrontativo y 900 reformas en agenda

Según la periodista, el tono fue uno de los ejes centrales de la jornada. “El tono, obviamente, como todos lo vimos, fue un tono violento, confrontativo, no se privó de contestar ningún insulto o ninguna arenga que le han hecho”, sostuvo.

Pero más allá del clima político, lo sustancial fueron los anuncios: “Las reformas que propuso fueron, habló de 900 reformas a razón de 100 por mes, porque dicen que van a ser nueve meses muy intensos”. Una cifra que anticipa un Congreso atravesado por debates complejos y negociaciones arduas.

En lo inmediato, Mei señaló que uno de los primeros temas será la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado y deberá tratarse en Diputados. Además, recordó antecedentes del paquete reformista: “Está relacionado con la famosa ley hojarasca, que es la ley que proponía el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger”, orientada a derogar normas consideradas obsoletas y avanzar con una modernización del Estado.

Reforma tributaria, previsional y tensión con la Vicepresidenta

La hoja de ruta oficialista también incluiría reformas estructurales. “Van a tratar de seguir aprovechando el impulso electoral de octubre y meter el tema de la reforma tributaria y la reforma previsional”, explicó Mei, al señalar que estas iniciativas no pudieron tratarse en extraordinarias por la prioridad que tuvo la reforma laboral.

Otro foco estuvo puesto en la relación entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La periodista fue tajante: “Yo creo que es una relación insalvable”. Y profundizó: “Solamente cumple un rol institucional y ahí la han dejado relegada”.

En esa línea, consideró que el vínculo político parece roto: “No va a volver a ser parte del oficialismo porque la han vaciado de poder”, aunque reconoció que podría proyectarse electoralmente hacia 2027.

De cara al inicio formal del período legislativo, Mei advirtió que el anuncio de una batería tan amplia de reformas también responde a una estrategia política: “Yo creo que también anunciar que va a haber tantas reformas, bueno, lo han hecho porque no hubo otras propuestas”.

El año parlamentario arranca así con alta tensión, una agenda ambiciosa y un escenario de confrontación que anticipa debates intensos en el Congreso.

