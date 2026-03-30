Un extraño rayo azul iluminó el cielo de Tucumán y capturó la atención de la comunidad científica

El fenómeno atmosférico conocido como Blue Jet, una descarga eléctrica ascendente de color azul, iluminó el cielo de Tucumán durante la noche de este domingo. El fenómeno, captado por usuarios de la redes sociales, ocurrió en medio de una tormenta convectiva severa que afectó al centro de la provincia.

La confirmación técnica del evento llegó a través de la Red de Estaciones Meteorológicas y centros de investigación atmosférica. Los analistas determinaron que la descarga alcanzó una altitud aproximada de 50 kilómetros, penetrando en la estratósfera. Este tipo de eventos, conocidos como eventos luminosos transitorios (TLE), son difíciles de captar desde la superficie terrestre debido a su brevedad.

El destello azulado se produjo por la excitación de moléculas de nitrógeno molecular en la alta atmósfera. A diferencia de los rayos convencionales que descienden hacia la tierra, este rayo ascendente viajó a una velocidad de 100 kilómetros por segundo.

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¿Qué es un Blue Jet y por qué se produjo en el cielo de Tucumán?

La formación de estos chorros azules requiere una estructura de nube específica denominada cumulonimbus de gran desarrollo vertical. En el caso de Tucumán, la temperatura en el tope de la nube descendió por debajo de los -70°C. Esta diferencia de potencial eléctrico facilitó que la descarga rompa la barrera superior de la tormenta hacia arriba.

El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que cámaras de alta sensibilidad lo capturaran. El Blue Jet tucumano superó en nitidez a los eventos registrados previamente en el Amazonas y el Chaco paraguayo. La ausencia de nubosidad alta permitió que el contraste cromático resultara excepcionalmente nítido para los observadores en tierra.

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¿Qué importancia científica tiene este registro para la meteorología en Argentina?

La documentación de este rayo azul permite estudiar la transferencia de energía entre la tropósfera y la ionósfera. Estos eventos son fundamentales para comprender el circuito eléctrico global de la Tierra y su interacción con el clima espacial.

Históricamente, los chorros azules se estudiaron mayoritariamente desde la Estación Espacial Internacional (EEI). El hecho de haber obtenido una imagen de alta resolución desde suelo argentino valida las redes de monitoreo locales instaladas recientemente.

El Blue Jet es un fenómeno de alta atmósfera que no afecta a la superficie ni a las telecomunicaciones terrestres de forma directa. La descarga eléctrica se disipó completamente al alcanzar la base de la ionósfera sin generar ondas de choque audibles.

El evento de esta noche se sumó a una serie de registros atípicos reportados en el Cono Sur durante el último año. Los meteorólogos vincularon este aumento de avistamientos al incremento de sistemas tormentosos de mesoescala. El impacto visual de la luz azul generó una saturación de reportes en redes sociales y foros de aficionados a la astronomía.

BGD/ML