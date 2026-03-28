Hallaron la zona donde se gestaría el campo magnético que gobierna el ciclo del Sol

Durante décadas, los astrónomos miraron la superficie del Sol como quien observa apenas la piel de un fenómeno mucho más vasto. Allí estaban las manchas solares, las erupciones, los cambios de actividad y ese dibujo periódico en forma de mariposa que acompaña el ciclo magnético de la estrella. Lo que faltaba era ubicar con mayor claridad el lugar donde empezaba todo.

Ese vacío comenzó a achicarse ahora con un trabajo de investigadores del New Jersey Institute of Technology, que presentó una de las pistas observacionales más sólidas sobre el origen del llamado motor magnético solar. El estudio fue publicado en Scientific Reports y la noticia fue difundida por el medio científico Robotitus.

Cada once años, el Sol invierte su polaridad magnética. En la superficie, ese proceso se deja ver a través de las manchas solares, regiones relativamente más frías y oscuras donde la actividad magnética se intensifica. Su distribución no es azarosa: suelen aparecer primero en latitudes medias y, con el avance del ciclo, descienden hacia el ecuador, trazando un patrón que los astrónomos conocen desde hace tiempo.

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Una ecografía del interior solar

La novedad de este trabajo no apareció al observar la superficie, sino al escuchar el interior del Sol. Para eso, el equipo analizó casi treinta años de datos de oscilaciones solares, es decir, las vibraciones internas producidas por el movimiento turbulento del plasma. Esa técnica funciona como una especie de ecografía estelar: del mismo modo en que los sismólogos estudian la Tierra a través de las ondas sísmicas, los físicos solares reconstruyen lo que ocurre dentro de la estrella a partir de sus pulsos internos.

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La base de datos fue extraordinaria. Los investigadores combinaron mediciones del instrumento MDI, a bordo del satélite SOHO de la NASA; del HMI, instalado en el Solar Dynamics Observatory; y también de la red terrestre GONG. Desde mediados de los años noventa, esos sistemas registran pulsos del interior solar cada 45 a 60 segundos, lo que permitió reunir uno de los archivos más completos construidos hasta ahora sobre la dinámica interna del Sol.

Con miles de millones de registros, el equipo pudo seguir la pista de los movimientos del plasma caliente y detectar cómo cambian ciertas franjas de rotación más rápida o más lenta en las capas profundas de la estrella. Allí apareció la señal decisiva: esas bandas también dibujan una forma de mariposa, muy similar a la que luego muestran las manchas solares en la superficie.

La huella profunda de lo que después se ve afuera

Ese hallazgo sugiere que las manchas solares no serían el origen del ciclo, sino su manifestación tardía. Lo que vemos desde fuera sería apenas la consecuencia visible de procesos que empiezan mucho más abajo, en una región que hasta ahora figuraba como candidata, pero no contaba con una evidencia observacional tan firme.

Según los investigadores, la zona más probable se ubica a unos 200 mil kilómetros bajo la superficie solar. Allí se encuentra la tacoclina, una capa extremadamente delgada que separa dos mundos internos del Sol: por un lado, la zona convectiva externa, turbulenta y agitada; por otro, la región radiativa más estable del interior.

Ese límite venía siendo señalado desde hace años como un lugar clave. La razón es que en esa franja cambia con fuerza la velocidad de rotación del plasma, y esa diferencia genera intensos flujos de cizalla. Es justamente ese roce interno el que muchos modelos consideran capaz de alimentar y organizar el campo magnético solar.

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Lo que aporta ahora este trabajo es una conexión mucho más visible entre esa región profunda y el ciclo magnético que después se expresa en la superficie. En otras palabras, no se trata solo de una hipótesis elegante: empieza a haber rastros medibles de que el mecanismo efectivamente opera allí.

Un proceso lento que tarda años en salir a la luz

Los autores creen, además, que los cambios cerca de la tacoclina no se reflejan de inmediato en la superficie. Entre una alteración profunda y la aparición de manchas solares podrían pasar años. Eso ayudaría a explicar por qué el comportamiento visible del Sol parece responder a una maquinaria lenta, escalonada y de gran profundidad.

La importancia del hallazgo va mucho más allá de la curiosidad teórica. El campo magnético solar es el gran organizador del llamado clima espacial. Cuando se producen llamaradas o eyecciones de masa coronal, sus efectos pueden alcanzar a la Tierra y alterar satélites, sistemas de comunicación, GPS e incluso redes eléctricas. Entender mejor dónde y cómo se origina ese ciclo es también una forma de afinar la lectura de riesgos tecnológicos concretos.

Por ahora, el resultado no permite anticipar con precisión matemática los próximos ciclos solares. Pero sí obliga a mirar de nuevo varios modelos que tal vez estaban dejando afuera una pieza decisiva del rompecabezas. Si la clave del proceso está tan ligada a las dinámicas profundas de la tacoclina, cualquier intento serio de predicción tendrá que incorporarla con mayor peso.

Una pista sobre otras estrellas

El interés del estudio tampoco termina en el Sol. Muchas estrellas muestran ciclos magnéticos y variaciones de actividad, de modo que comprender este mecanismo en nuestra estrella podría servir como punto de partida para pensar fenómenos similares en otros sistemas estelares.

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Después de años de observar la superficie y reconstruir patrones desde afuera, la astronomía empieza a acercarse al sitio donde el ciclo solar realmente podría ponerse en marcha. No es un hallazgo menor: si se confirma esa lectura, una parte central del comportamiento del Sol dejaría de ser una intuición bien fundada para convertirse, por fin, en una historia observada desde sus capas más hondas.

DCQ