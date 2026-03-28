Un nuevo reloj atómico acerca una reforma histórica: redefinir el segundo

La posibilidad de cambiar oficialmente la definición del segundo dejó de ser una especulación lejana y empezó a adquirir forma concreta en los laboratorios. Un grupo de investigadores de China presentó un reloj atómico de una precisión extrema que podría convertirse en una de las piezas clave de esa transición. El trabajo fue publicado en Metrologia y la noticia fue difundida por el medio científico Robotitus.

El dispositivo pertenece a la familia de los llamados relojes ópticos de red y utiliza átomos de estroncio como referencia. Su nivel de exactitud es tan alto que, según los parámetros informados por los investigadores, podría perder o ganar apenas un segundo en 30 mil millones de años. La comparación impresiona por sí sola: ese lapso supera largamente la edad estimada del universo.

Detrás de ese dato hay algo más que una hazaña técnica. Lo que está en juego no es solo fabricar relojes mejores, sino revisar la unidad con la que la humanidad mide el tiempo desde hace décadas. Hoy, el segundo está definido a partir del cesio-133. Desde 1967, equivale exactamente a 9.192.631.770 oscilaciones de ese átomo.

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De la Tierra al átomo, y del átomo a la luz

Antes de la era atómica, el segundo se derivaba de una fracción del día. El problema era que la Tierra no gira con una regularidad perfecta. Cambios internos, desplazamientos de masas y otros fenómenos alteran levemente la duración de la rotación, lo que vuelve inestable a ese patrón cuando la exigencia de precisión se vuelve extrema.

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Los relojes atómicos resolvieron buena parte de esa limitación. Pero el desarrollo científico y tecnológico fue empujando otra frontera. La navegación de alta precisión, las telecomunicaciones, la física fundamental y distintas ramas de la geodesia requieren mediciones cada vez más finas. En ese escenario, incluso el cesio empieza a mostrar su techo.

Ahí aparecen los relojes ópticos. A diferencia de los sistemas tradicionales, no se apoyan en transiciones atómicas de menor frecuencia, sino en oscilaciones muchísimo más rápidas, dentro del rango de la luz visible. En el caso del estroncio, eso implica trabajar con un ritmo cercano a los 700 mil billones de oscilaciones por segundo.

La diferencia no es menor. Cuantas más divisiones tenga una referencia temporal, más delicada puede ser la medición. La lógica es simple: no se trata de cambiar el tiempo, sino de refinar la regla con la que se lo parte.

Un paso más en una carrera global

En este nuevo trabajo, investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China mejoraron su sistema hasta reducir todavía más la incertidumbre y elevar la estabilidad del reloj. Según reportaron, alcanzaron una incertidumbre de 9,2 por 10 a la menos 19 y una estabilidad de 6,3 por 10 a la menos 19, cifras que lo ubican entre los desarrollos más avanzados del mundo.

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Esos números, que para el lenguaje cotidiano pueden sonar abstractos, tienen un peso concreto en el debate metrológico. No alcanza con construir un prototipo deslumbrante: para modificar una unidad oficial del Sistema Internacional, distintos laboratorios deben demostrar resultados comparables y reproducibles con relojes del mismo nivel.

Por eso, este avance no se lee de manera aislada. Se suma a una carrera internacional en la que ya participan otros relojes ópticos de estroncio y también de iones de aluminio, todos empujando en la misma dirección. La discusión ya no es si estos sistemas son superiores al cesio, sino cuándo habrá consenso suficiente para consagrarlos como nuevo estándar.

Lo que se decide cuando se redefine una unidad

El cambio no depende de un único laboratorio ni de un anuncio unilateral. La decisión final pasa por la Conferencia General de Pesas y Medidas, el organismo que aprueba las redefiniciones de las unidades fundamentales. Esa instancia se reúne cada cuatro años y es la encargada de validar, o no, una transición de este tipo.

La próxima reunión será en octubre, pero por ahora no se espera que el reemplazo del segundo quede cerrado allí. El horizonte que hoy aparece con más fuerza en la comunidad científica apunta a una propuesta formal hacia 2030, siempre que la red de relojes ópticos siga ampliándose y confirmando su consistencia.

La eventual redefinición tendría consecuencias más profundas de lo que sugiere el cambio de una palabra en un manual. Un segundo mejor definido permitiría afinar sistemas tecnológicos, mejorar comparaciones entre laboratorios y abrir nuevas posibilidades para detectar diferencias ínfimas en el campo gravitatorio terrestre. Incluso podría aportar herramientas en búsquedas experimentales ligadas a la materia oscura y otras preguntas abiertas de la física.

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Visto desde afuera, puede parecer una discusión mínima, casi burocrática. Pero no lo es. Cambiar la definición del segundo implicaría actualizar la base misma con la que se mide una dimensión decisiva del universo. Y cuando la ciencia corrige su forma de contar el tiempo, también está corrigiendo la precisión con la que observa todo lo demás.

DCQ