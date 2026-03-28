Detectaron un posible choque entre planetas y lo siguieron casi en tiempo real

Una serie de cambios anómalos en la luz de una estrella ubicada a unos 11 mil años luz de la Tierra llevó a un grupo de astrónomos a plantear una hipótesis tan impactante como infrecuente: que dos planetas pudieron haber colisionado y dejado a su alrededor una enorme nube de escombros. El estudio fue publicado en The Astrophysical Journal Letters y la noticia fue difundida por el medio científico Robotitus.

La estrella en cuestión, identificada como Gaia20ehk, se encuentra cerca de la constelación Puppis y pertenece a la llamada secuencia principal, la misma categoría en la que está el Sol. Ese dato no es menor: este tipo de astros suele exhibir una luminosidad relativamente estable durante largos períodos, por lo que cualquier alteración sostenida en su brillo despierta atención inmediata.

Todo comenzó cuando un astrónomo revisó observaciones archivadas de 2020 y encontró algo que no encajaba. La señal de Gaia20ehk mostraba variaciones extrañas. Cuando el equipo reconstruyó el comportamiento previo de la estrella, detectó que desde 2016 ya se habían producido tres bajones de luz. Más adelante, hacia 2021, el cuadro se volvió todavía más desconcertante: las oscilaciones se intensificaron y comenzaron a exhibir un patrón mucho más caótico.

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Una señal extraña y una nube de escombros

La primera clave fue entender que el problema no parecía estar en la estrella. Lo que estaba cambiando, en realidad, era la cantidad de material que se interponía entre Gaia20ehk y los telescopios. En otras palabras, algo orbitaba a su alrededor y bloqueaba parte de su luz.

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A partir de esa evidencia, los investigadores concluyeron que lo más probable era la presencia de una gran nube de polvo y fragmentos rocosos. Esa estructura sería la responsable de tapar intermitentemente la luz estelar y generar las caídas de brillo registradas durante años.

La hipótesis más fuerte es que esa nube surgió tras una colisión entre planetas. Un impacto de ese tipo habría expulsado enormes cantidades de material al espacio y dejado un entorno inestable, cargado de restos calientes en órbita. La rareza del hallazgo radica en que observar algo así casi en tiempo real es excepcional: estos procesos debieron ser comunes en la historia del universo, pero casi nunca se detectan mientras están ocurriendo.

En los sistemas planetarios jóvenes, de hecho, ese tipo de violencia forma parte de la regla. Los cuerpos crecen, cambian de órbita, chocan entre sí o son expulsados al espacio profundo. Con el paso de millones de años, esa dinámica va limpiando el sistema y reduce la cantidad de objetos grandes, hasta dejar una configuración más estable.

La pista decisiva apareció en el infrarrojo

Para resolver el misterio, el equipo comparó las observaciones en luz visible con datos tomados en infrarrojo. Allí apareció una diferencia clave. Mientras el brillo visible de la estrella caía y parpadeaba, la emisión infrarroja aumentaba con fuerza.

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Ese detalle cambió la lectura del fenómeno. El material que estaba bloqueando la luz no solo debía ser abundante: además, estaba caliente. Y ese calor encaja con la idea de una colisión planetaria. Un impacto de semejante magnitud habría liberado una enorme cantidad de energía, suficiente para calentar el polvo y los fragmentos hasta volverlos especialmente brillantes en el infrarrojo.

Los autores del trabajo incluso plantearon que antes del choque final pudieron haber ocurrido contactos menores entre ambos mundos. Esos primeros roces habrían generado menos energía, aunque sí podrían explicar las caídas iniciales del brillo. Después habría llegado el golpe decisivo, capaz de transformar por completo el entorno de la estrella y volver errática toda la señal observada.

Un espejo lejano del origen de la Luna

El caso de Gaia20ehk también llamó la atención por otra razón: su posible parecido con episodios ocurridos en la historia temprana del Sistema Solar. Los investigadores consideran que este evento podría guardar similitudes con el gran impacto que, según una de las hipótesis más aceptadas, dio origen a la Tierra y la Luna hace unos 4.500 millones de años.

Otra pista relevante es la distancia a la que orbitaría la nube de restos. Los datos sugieren que ese material se mueve alrededor de su estrella a una distancia parecida a la que separa a la Tierra del Sol. Con suficiente tiempo, parte de esos escombros podría enfriarse y reagruparse, lo que abriría la posibilidad de una nueva configuración planetaria nacida del desastre.

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Aun así, el desenlace está lejos de ser inmediato. Los restos necesitan tiempo para asentarse y ese proceso puede durar años, siglos o incluso millones de años. Por eso, más que una imagen cerrada, Gaia20ehk ofrece una escena en pleno desarrollo.

Los científicos creen que futuros observatorios, como el Vera C. Rubin, podrían detectar muchos más casos similares en la próxima década. Si eso ocurre, la astronomía tendrá una oportunidad poco habitual: observar con mayor frecuencia cómo se destruyen mundos y, quizás, cómo de esas ruinas vuelven a formarse otros nuevos.

DCQ