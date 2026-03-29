Castores: los ingenieros naturales que emergen como aliados contra el cambio climático

El rol de los castores en la mitigación del calentamiento global cambió radicalmente tras la publicación de investigaciones que validaron su capacidad para secuestrar carbono en humedales artificiales. El fenómeno ocurrió principalmente en el hemisferio norte, donde la actividad de estos roedores recuperó suelos erosionados.

Un estudio exhaustivo publicado en la revista Nature Communications confirmó que las estructuras hídricas creadas por el Castor canadensis retienen sedimentos que, de otro modo, liberarían gases de efecto invernadero a la atmósfera.

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La mecánica es directa: al construir diques, estos animales ralentizan el flujo del agua y provocan inundaciones controladas que expanden la superficie de los humedales. En estos entornos saturados de agua, la descomposición de la materia orgánica se vuelve extremadamente lenta.

La biomasa acumulada en el fondo de los estanques de castores funciona como un sumidero de carbono de alta densidad. Las mediciones técnicas indicaron que un humedal gestionado por castores almacena hasta diez veces más carbono que un pastizal seco circundante.

Provocan inundaciones controladas que expanden la superficie de los humedales

En regiones como California o Colorado, la reintroducción de la especie sirvió para crear cortafuegos naturales. La humedad del suelo en las zonas de embalse impidió que los incendios forestales avanzaran con la velocidad observada en terrenos sin intervención biológica.

¿Por qué los castores ayudan a frenar el calentamiento global?

El beneficio principal reside en la estabilización del ciclo hidrológico local y la captura de sedimentos ricos en nitrógeno y carbono. Al elevar el nivel freático, los castores permiten que la vegetación ribereña prospere incluso en temporadas de escasas precipitaciones.

La efectividad de esta "ingeniería natural" superó en costos y mantenimiento a las soluciones artificiales de infraestructura hídrica. Mientras una represa de hormigón requiere inversión constante, los castores reparan sus propias estructuras sin gasto público.

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A diferencia de lo que ocurre en la Tierra del Fuego, donde se los considera una especie invasora, en sus hábitats nativos el Castor fiber y el Castor canadensis recuperaron ecosistemas que estaban al borde de la desertificación por la acción humana.

La acumulación de sedimentos en los diques previene que los nutrientes fluyan hacia los océanos, donde podrían causar zonas muertas por exceso de algas. Los castores filtran el agua de forma natural, mejorando la calidad del recurso para las poblaciones cercanas.

¿Cómo transforman los castores un arroyo en un sumidero de carbono?

El proceso comienza cuando el animal corta madera para inundar un área, lo que genera condiciones anaeróbicas en el suelo. Este ambiente sin oxígeno es el que evita que el carbono se oxide y se convierta en dióxido de carbono atmosférico.

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La profundidad de los canales excavados por los roedores permite que el agua fría suba a la superficie, regulando la temperatura de los arroyos. Esto es vital para especies como el salmón, que dependen de temperaturas estables para su supervivencia y reproducción.

En Gran Bretaña, el gobierno inició programas de reintroducción tras siglos de extinción local del castor. Los primeros resultados mostraron una reducción del 30% en los picos de inundación en pueblos situados río abajo de los asentamientos de los roedores.

La capacidad de almacenamiento de agua de un solo complejo de represas puede alcanzar los millones de litros. Esta reserva es fundamental para recargar los acuíferos subterráneos, que son la principal fuente de agua potable para millones de personas en zonas áridas.

BGD / EM