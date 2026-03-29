Jerusalén: impiden al Patriarca Latino celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro y crece la tensión diplomática

La policía israelí impidió este domingo al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ingresar a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos, en un hecho inédito que generó fuertes reacciones internacionales y reavivó el debate sobre la libertad religiosa en la ciudad santa.

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Según informó el Patriarcado Latino de Jerusalén, tanto Pizzaballa como el custodio de Tierra Santa fueron interceptados cuando se dirigían al templo “de forma privada”, sin procesión ni acto público, y obligados a retirarse. La diócesis calificó el episodio como un precedente histórico: por primera vez en siglos, las autoridades eclesiásticas no pudieron oficiar la ceremonia en el lugar considerado el más sagrado del cristianismo.

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“El incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo”, expresó el Patriarcado en un comunicado, en referencia a la centralidad de Jerusalén durante la Semana Santa.

Restricciones por la guerra y cierre de lugares sagrados

La medida se enmarca en el endurecimiento de las restricciones en Jerusalén desde el inicio del conflicto en Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Las autoridades israelíes limitaron las reuniones públicas a un máximo de 50 personas y dispusieron el cierre de los principales sitios religiosos, incluyendo sinagogas, mezquitas e iglesias.

Desde la policía señalaron que la solicitud del Patriarcado fue evaluada previamente, pero no pudo ser autorizada debido a cuestiones de seguridad. Argumentaron que la Ciudad Vieja representa un entorno complejo, con limitaciones de acceso para vehículos de emergencia ante eventuales ataques.

En la misma línea, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió el accionar policial y aseguró que no existió “ninguna mala intención”. “Solo hubo preocupación por su seguridad y la de su comitiva”, afirmó, en medio de un contexto marcado por ataques recientes y amenazas en la región.

Reacciones internacionales y conflicto diplomático

El episodio provocó una inmediata reacción de la comunidad internacional. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó lo ocurrido como “una ofensa no solo para los creyentes sino para cualquier comunidad que respete la libertad religiosa”, mientras que la cancillería italiana anunció la convocatoria del embajador israelí.

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Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, también condenó la decisión y reclamó garantías para el ejercicio del culto en Jerusalén. “Se debe garantizar la libertad religiosa para todas las confesiones”, expresó, al tiempo que advirtió sobre una “preocupante serie de violaciones del estatuto de los lugares santos”.

Una Semana Santa atravesada por la guerra

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa y conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, uno de los episodios más significativos del calendario cristiano. Tradicionalmente, miles de fieles participan de la procesión que parte del Monte de los Olivos hacia el Santo Sepulcro, un ritual que este año fue cancelado por las restricciones.

Impedido de acceder al templo, Pizzaballa encabezó una ceremonia alternativa en la Basílica de Getsemaní ante un grupo reducido. Allí dejó un mensaje marcado por el contexto bélico: “Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén”, afirmó, aludiendo al clima de violencia que atraviesa la región.

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La escena reflejó el impacto del conflicto en la vida religiosa de la ciudad, donde la confluencia de credos y tradiciones convive históricamente con tensiones políticas.

Libertad de culto bajo presión

El incidente reaviva una discusión de fondo sobre el equilibrio entre seguridad y libertad religiosa en Jerusalén, una ciudad clave para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Mientras el gobierno israelí sostiene que las medidas son excepcionales y responden a amenazas concretas, las críticas internacionales advierten sobre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales.

En este contexto, el episodio del Santo Sepulcro se inscribe como un símbolo de una Semana Santa atípica, marcada por templos cerrados, celebraciones restringidas y una creciente tensión diplomática que trasciende lo religioso para instalarse en el plano político global.

LV / EM