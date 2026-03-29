Tornado en Bombal: destrozos, corte total de luz y una muerte tras el violento temporal

Un violento tornado azotó durante la madrugada de este sábado a la localidad de Bombal, en el departamento Constitución, en la provincia de Santa Fe, y dejó un escenario de graves destrozos en la zona urbana y productiva. El fenómeno, registrado entre las 5 y las 5:30, provocó la voladura de techos, caída de árboles, destrucción de estructuras y el colapso total del tendido eléctrico. Según confirmó el intendente Carlos Gabbi, una persona murió en medio del temporal, presuntamente a causa del impacto emocional del evento.

El impacto fue generalizado y afectó tanto viviendas particulares como instalaciones industriales. En el sector agroindustrial, las ráfagas derribaron norias utilizadas para el movimiento de cereales y causaron daños severos en galpones y silos, además de la destrucción parcial de una planta de acopio.

“Nos encontramos con un pueblo devastado”, afirmó Gabbi a los medios locales tras recorrer las zonas más afectadas. El jefe comunal detalló que al menos cinco o seis viviendas sufrieron daños estructurales importantes y que también hubo afectaciones en cooperativas y en edificios históricos como el Galpón Centenario.

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Ante el riesgo generado por cables de alta tensión caídos y estructuras inestables, las autoridades locales pidieron a la población permanecer en sus hogares y evitar la circulación innecesaria. “La presencia de árboles y cables cortados representa un riesgo importante para la seguridad”, advirtieron desde la comuna en un comunicado urgente.

El temporal también impactó en la infraestructura vial de la región. Sobre la ruta provincial 90, en el tramo entre Alcorta y Carreras, dos camiones de gran porte volcaron debido a la fuerza del viento, lo que obligó a restringir el tránsito de manera preventiva.

Como consecuencia de la caída de postes y líneas eléctricas, toda la localidad permanece sin suministro de energía. Cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), junto a Bomberos, Policía y personal comunal, trabajan en tareas de limpieza, asistencia y restablecimiento del servicio.

Además, se reportaron situaciones similares en localidades cercanas como Montes de Oca y Bouquet, donde también se registraron daños por el fuerte temporal.

GD / EM