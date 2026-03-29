Docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán este martes 31 una clase pública frente al domicilio del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria, impulsada por la comunidad académica de la Facultad de Filosofía y Letras, se enmarca en un contexto de paro nacional, pérdida salarial cercana al 36%, denuncias por el desfinanciamiento del sistema educativo y el escándalo por el domicilio del funcionario.

La jornada comenzará el martes a las 10 con una clase pública que abordará temas vinculados al extractivismo y la Ley de Glaciares para analizar cómo inciden las políticas económicas del Gobierno en el sostenimiento de la educación pública. La actividad se desarrollará frente a la vivienda del funcionario, ubicada a pocos metros de la propia facultad.

La semana pasada se conoció —en la voz del propio Adorni— que el jefe de Gabinete figura como copropietario del 50% del departamento donde vive (en Miró al 500) junto a su esposa, Bettina Angeletti, según registros del mercado inmobiliario y consultas a fuentes vinculadas al Registro de la Propiedad. Pero hay un detalle central: el inmueble no aparece en su declaración jurada inicial presentada al asumir funciones.

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Una clase para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

La iniciativa es promovida por la Secretaría General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) encabezada por Luca Bonfante, junto a gremios docentes como la AGD-UBA. “Exigimos que se deje de ajustar sobre la educación y que se aplique de manera inmediata la Ley de presupuesto universitario ya aprobada”, sostuvo el dirigente estudiantil.

La ley 27.795 fue sancionada definitivamente por el Senado de la Nación el 21 de agosto de 2025, tras recibir la media sanción en Diputados el 7 de agosto. Salió publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025, por lo que se incumple desde hace más de cinco meses, incluso a pesar de una orden de la Justicia.

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Desde el sector docente, también advirtieron sobre el deterioro de las condiciones laborales. Juan Duarte, profesor del CBC, afirmó que la docencia universitaria “está siendo empujada a condiciones cada vez más precarias” y cuestionó que, en paralelo, funcionarios enfrenten denuncias públicas sobre su situación patrimonial. “No puede haber recursos para unos pocos mientras se desfinancia la educación”, señaló.

Bonfante detalló que la clase de este martes "estará a cargo del docente Juan Duarte, psicólogo y docente universitario en la UBA. Editó varios libros, entre ellos La ecología de Marx (John Bellamy Foster) y La naturaleza contra el capital (Kohei Saito). Cobra $235.973 porque el Gobierno incumple la Ley", denunció en su cuenta de X (antes Twitter). El dirigente estudiantil luego posteó: "¿Sabían que un pasaje de Adorni a Punta del Este equivale a 18 salarios de docentes universitarios?".

El reclamo se produce en un contexto de creciente conflictividad en el sistema universitario. Según datos de los gremios, el ajuste salarial impulsado por el Gobierno provocó una pérdida del poder adquisitivo cercana al 36%. En paralelo, en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ya se registraron más de 1.000 renuncias de docentes por el congelamiento de los sueldos.

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La protesta también se vincula con la reciente polémica en torno a Adorni, quien en una conferencia de prensa admitió la compra de un departamento en Caballito que no figura en su última declaración jurada. La propiedad, ubicada en una de las zonas más cotizadas del barrio, había sido publicada en 2024 por un valor cercano a los 340 mil dólares.

“Yo hago lo que quiero con mi dinero”, sostuvo el funcionario al ser consultado sobre el tema, en declaraciones que generaron cuestionamientos en medio del ajuste económico.

La convocatoria forma parte de una serie de acciones impulsadas por el movimiento estudiantil y gremios docentes para visibilizar el conflicto, reclamar mejores condiciones de trabajo y exigir la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Las federaciones CONADU y CONADU Histórica están sobre el fin de un paro docente de dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30 de marzo.

GD/ML