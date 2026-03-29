Se incendió una refinería de Pilar: un operario murió y otro resultó gravemente herido

Un operario murió y otro terminó con graves heridas en un incendio ocurrido este sábado 28 de marzo, a última hora de la tarde, al al norte del conurbano bonaerense, en la refinería Nueva Energía, ubicada en la intersección de las calles 5 y 8, dentro del Parque Industrial de Pilar, mientras los empleados trataban de cargar combustible a un camión.

En el sitio hay depósitos de gasoil y nafta, lo que generó una rápida combustión que terminó en una serie de explosiones, provocando el fallecimiento de un trabajador, mientras que su compañero debió ser derivado al Hospital Central de Pilar con quemaduras graves y su estado fue detallado como reservado.

Al lugar llegaron varias dotaciones de bomberos que debieron trabajar durante toda la noche para intentar controlar el fuego. Se trata del cuarto incendio ocurrido esta semana en la provincia de Buenos Aires.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los tres incendios ocurridos entre el 25 y el 26 de marzo en Buenos Aires

El miércoles se incendió un depósito de garrafas ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres, localidad de Mariano Acosta, y tres empleados resultados heridos, debiendo ser trasladados de urgencia en un vehículo particular a la clínica Figueroa Paredes. Una de las víctimas reveló que el fuego comenzó cuando, junto a sus compañeros, decidieron conectar una pava eléctrica cerca de un tanque que tenía una perdida.

En el centro médico informaron que Víctor Hugo Tuller resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en su cara, mientras que Diego Hernán Robledo y Raúl Oscar Cros sufrieron lesiones por el fuego en diferentes partes de sus cuerpos. El dueño del depósito, un hombre identificado como Óscar Adrián Benítez, de 48 años, dijo que se dedica a la compra y reventa de tubos de gas.

Por otro lado, el jueves ocurrieron dos incendios: uno sucedió en un depósito de pintura de Francisco Álvarez y requirió la intervención de “20 dotaciones, 70 bomberos y un hidrante”; el segundo afectó a un camión, en Villa Riachuelo. Fuentes del SAME le dijeron a la Agencia Noticias Argentinas que el siniestro ocurrió en la avenida Coronel Roca 6500, entre Piedrabuena y Guaminí, donde se prendió fuego un Ford Cargo 915 que transportaba mercadería. Los Bomberos de la Ciudad lograron extinguir las llamas.

HM