La Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la muerte de cinco personas después de un incendio registrado en la madrugada de hoy en el complejo refinador de Dos Bocas, ubicado en el municipio de Paraíso, Tabasco. Aquel siniestro se produjo en una zona perimetral de la refinería y, según el reporte oficial, tuvo su origen en las intensas lluvias, las cuales provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas desde las piletas de tratamiento hacia sectores externos.

A partir de la compañía, el contacto de estos hidrocarburos con una fuente de ignición —aún bajo investigación— desató las llamas cerca de las 6:00, en un área donde operan instalaciones auxiliares del complejo. “Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex”, indicaron en un comunicado, al tiempo que confirmó que otras personas sufrieron quemaduras y fueron trasladadas.

De inmediato, el incendio fue controlado luego de aproximadamente dos horas de trabajo conjunto entre brigadas internas de la petrolera y servicios de emergencia del estado. La refinería de Dos Bocas —también conocida como Refinería Olmeca— es uno de los proyectos energéticos más importantes de México en los últimos años y cuenta con una capacidad proyectada de procesamiento de más de 300.000 barriles diarios.

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La petrolera estatal acumula decenas de siniestros desde 2018

La Refinería Olmeca de Dos Bocas se suma a una serie de incidentes en instalaciones de Pemex en los últimos años

La Refinería Olmeca, nombre oficial del complejo, enfrentó condiciones críticas después de las lluvias intensas que azotaron la costa del Golfo. El sistema de drenaje pluvial resultó insuficiente ante el volumen de agua acumulado en pocas horas, lo que derivó en el arrastre de residuos de crudo fuera de las áreas de contención primaria, una situación que especialistas consideran de alto riesgo en instalaciones de este tipo por la generación de vapores inflamables.

Al responder al incidente, personal de Salvaguardia Estratégica de Pemex y efectivos de la Secretaría de Marina desplegaron un operativo para acordonar la zona y facilitar las tareas de peritaje técnico. La empresa remarcó que el foco del incendio se localizó en la barda perimetral del predio y no alcanzó las unidades de refinación ni los tanques principales, lo que evitó un escenario de mayor gravedad en la instalación.

Registros audiovisuales captados por trabajadores y vecinos de Paraíso, Tabasco mostraron densas columnas de humo negro elevándose en medio de la tormenta, mientras en los accesos laterales podían observarse vehículos calcinados. Según las primeras reconstrucciones, las víctimas se encontraban en esas áreas al momento de la deflagración inicial.

Pese al impacto del episodio, la petrolera estatal indicó que las operaciones no fueron suspendidas de manera total.

La infraestructura central de la refinería —inaugurada formalmente en 2024 como uno de los proyectos estratégicos del sistema energético mexicano— no habría sufrido daños estructurales relevantes, de acuerdo con evaluaciones preliminares. No obstante, expertos en seguridad industrial advierten que el evento expone vulnerabilidades en los sistemas de drenaje, contención y manejo de residuos en contextos de fenómenos climáticos extremos.

MV