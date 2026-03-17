Punta Cana y el Caribe: por qué los argentinos siguen eligiendo República Dominicana para sus vacaciones

Argentina se consolidó en 2025 como el tercer país emisor de turistas hacia República Dominicana, posicionándose además como uno de los mercados con mayor crecimiento interanual. Incluso en un contexto económico desafiante, el Caribe continúa atrayendo a los viajeros argentinos gracias a una propuesta clara de valor: clima cálido durante todo el año, playas de primer nivel, infraestructura hotelera de lujo y una oferta de entretenimiento para toda la familia.

En ese escenario, destinos como Punta Cana se consolidan entre los favoritos del público argentino. Según datos del sector, el 57% de los viajeros argentinos que visitan el destino lo hace en familia, mientras que más del 80% señala el descanso y la desconexión como principal motivo del viaje.

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Dentro de esta tendencia, hoteles de gran escala como Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, operado por PAM Hotels, se posicionan como un caso representativo del fenómeno. Con propuestas pensadas para el entretenimiento familiar, gastronomía internacional y el formato all inclusive, el complejo concentra una fuerte presencia de turistas argentinos.

Leonel Reyes, director de PAM Hotels para América Latina, explicó en su entrevista con Perfil.com por qué el público argentino continúa eligiendo República Dominicana, qué buscan hoy las familias cuando viajan al Caribe y cómo se adapta la industria hotelera a estas nuevas tendencias.

Perfil.: ¿Por qué consideran que el público argentino continúa eligiendo República Dominicana como destino predilecto?

Leonel Reyes.: República Dominicana tiene una conectividad aérea espectacular y creo que eso es lo que facilita que los argentinos sigan llegando cada vez más. Hoy Argentina ocupa el tercer lugar como país emisor hacia República Dominicana.

Además es un destino que ofrece una propuesta muy completa para toda la familia. Ofrece seguridad, tranquilidad, hoteles all inclusive, actividades, entretenimiento y una infraestructura muy desarrollada. Todo eso hace que el argentino repita el destino y que el número de visitantes siga creciendo año a año.

P.: ¿Qué busca hoy la familia argentina cuando viaja al Caribe?

L.R.: La practicidad es clave. Cuando el argentino viaja en familia busca que todos puedan disfrutar las vacaciones de su propia manera.

Por un lado, los padres valoran tener previsibilidad en los costos y un servicio de calidad, con buena gastronomía, bebidas y comodidades. Y por otro lado, los chicos buscan variedad de actividades, espacios para divertirse y experiencias propias dentro del hotel.

Cuando un hotel logra combinar todo eso, infraestructura, entretenimiento y hotelería de lujo, se genera una experiencia que satisface a todos los integrantes del grupo. Creo que esa variedad en un servicio de hotelería de lujo es lo que realmente garantiza que el argentino repita, que se sienta cómodo y que la experiencia cubra las necesidades de todos los integrantes de la familia.

P.: ¿Qué papel juega el formato all inclusive en la decisión de compra?

L.R.: El all inclusive de lujo es definitivamente una de las decisiones más importantes al momento de elegir el destino. Permite que cada miembro de la familia pueda elegir qué hacer, qué comer o qué actividad realizar en cualquier momento. Hoy además el concepto evolucionó mucho, especialmente en los hoteles de alta gama.

En lugares como Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, por ejemplo, la oferta gastronómica es muy amplia e incluye festivales culinarios, chefs invitados y menús internacionales. También se contemplan dietas específicas que hoy son muy comunes, como opciones veganas o para celíacos Esa variedad es lo que hace que el modelo all inclusive funcione tan bien.

P.: ¿Cómo se adapta Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana a la tendencia de viajes familiares?

L.R.: El enfoque está en cubrir las necesidades de cada edad. Tenemos programas para niños desde los 0 a 3 años con actividades junto a los padres, espacios para chicos de 3 a 10 años con propuestas más dinámicas y áreas para adolescentes de 11 a 17 con videojuegos, entretenimiento digital y hasta discotecas sin alcohol pensadas exclusivamente para ellos.

Además contamos con parques acuáticos con más de 11 toboganes, salas de escape, boliche, muros de escalada y distintas actividades que pueden disfrutar tanto los chicos como los padres.

Creemos mucho en la integración familiar durante las vacaciones. No se trata solo de entretener a los niños, sino de generar experiencias compartidas, es por eso que los niños también pueden elegir hacer estas actividades acompañados de sus padres.

Festivales de bienestar y nuevas experiencias en México

Además de su presencia en República Dominicana, PAM Hotels continúa expandiendo experiencias en otros destinos del Caribe y México.

Reyes adelantó que el grupo impulsa iniciativas como Aura Wellness Festival, un evento enfocado en bienestar y reconexión personal que se realizará entre el 30 de marzo y el 5 de abril en UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya.

La propuesta incluye actividades como yoga, meditación, alimentación consciente, crioterapia y experiencias orientadas al equilibrio entre cuerpo y mente.