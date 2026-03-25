Feroz incendio en un depósito: garrafas como misiles, explosiones y heridos

Un depósito de garrafas se incendió este miércoles por la mañana en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo. El fuego provocó fuertes explosiones, obligó a los vecinos a autoevacuarse y generó un amplio operativo de bomberos en la zona. Según testigos, los envases salen despedidos hasta 300 metros, lo que complica las tareas de los equipos de emergencia.

El depósito de garrafas está ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres y mantiene en alerta a toda la zona.

El siniestro comenzó alrededor de las 6.30 y rápidamente tomó magnitud debido a la presencia de garrafas, que explotan de manera constante y generan un alto riesgo.

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En el lugar trabajan al menos seis dotaciones de bomberos, en un operativo que se desarrolla con extrema precaución por la peligrosidad del escenario. Los primeros videos que difundieron los vecinos mostraban una extensa columna de humo que se expandía por el oeste del Gran Buenos Aires y se veían personas con sus ropas quemadas.

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"Se está trabajando en tratar de controlar el incendio, pero por las explosiones es difícil controlarse", contó Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo. "Por el momento no está controlado, estamos intentando preservar las casas vecinas", contó a las 8.15.

El reporte de heridos indica que al menos tres empleados debieron ser trasladados al hospital luego de resultar con lesiones.

“Se escuchan explosiones a 15 cuadras del depósito”, contó un vecino. Además, quienes viven cerca del lugar expresan que “no se puede respirar” y que tienen miedo de salir de sus casas.

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Francisco, un comerciante de la zona, contó que vive el episodio desde su local, ubicado frente al depósito incendiado. “Estoy encerrado, corté la luz y me da miedo porque vibra todo. No paran las explosiones”, señaló en declaraciones televisivas. Además, indicó que su familia permanece resguardada en una vivienda lindera.

Las autoridades recomendaron a los vecinos alejarse del lugar, cubrir nariz y boca para evitar la inhalación de humo tóxico y no circular por la zona. El tránsito se encuentra restringido, con intervención de la comisaría 6° de Merlo.

El depósito de garrafas estaba ubicado en un área residencial, donde en un radio de seis cuadras funcionan dos escuelas y dos jardines de infantes. Por el momento, aún se desconocen las causas que dieron origen al incendio.

RM/LT