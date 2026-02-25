Un fábrica de Valentín Alsina en llamas: 18 dotaciones para sofocar un incendio

Un incendio de grandes proporciones impactó la tarde del martes a una fábrica textil ubicada en la intersección de las calles Rucci y Liniers en Valentín Alsina, en la zona sur del conurbano bonaerense. El siniestro generó una columna de humo negro visible desde varias cuadras a la redonda y movilizó un operativo de emergencia que involucró a más de 120 bomberos y 18 dotaciones de distintos cuarteles voluntarios de la región.

El fuego se declaró alrededor de las 19.30, cuando el galpón (que ocupaba casi toda una manzana y almacenaba grandes cantidades de telas y materiales inflamables) ya estaba cerrado, por lo que no había empleados en el interior, según indicaron los jefes de bomberos. Para ingresar al depósito fue necesario romper portones y avanzar entre estantes colmados de mercadería, lo que complicó las tareas de extinción por la alta temperatura y la combustibilidad del material.

Durante el operativo, varios cuerpos de bomberos se coordinaron para circunscribir el siniestro dentro del espacio afectado y evitar que se propagara a otras partes de la planta o a construcciones linderas, incluidas viviendas y otros galpones industriales. Según el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, Adrián Arias, el fuego quedó contenído dentro de un sector de unos 30 por 40 metros, aunque el volumen de materiales acumulados obligó a mantener labores de enfriamiento y control por varias horas.

120 bomberos y 18 dotaciones de distintos cuarteles voluntarios de la región trabajaron en la extinción del incendio

La intensidad del humo y el fuerte olor a quemado obligaron a una evacuación preventiva de vecinos y a cortar el tránsito en varias cuadras a la redonda, mientras equipos de Defensa Civil y SAME colaboraron con las tareas de seguridad y logística.

Aunque el fuego fue controlado y declarado bajo control en las primeras horas de la madrugada, los bomberos continuaron con labores de remoción de escombros y enfriamiento en distintos sectores del galpón, dado que la acumulación de telas podría generar réplicas del siniestro. Las autoridades aún no han determinado oficialmente la causa que originó el incendio; esa tarea quedó a cargo de peritos especializados de bomberos y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

