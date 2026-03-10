Un incendio en una camioneta en la ciudad de Pergamino derivó en una acción inesperada: fue contenido con sifones de soda antes de la llegada de los bomberos.

El episodio ocurrió en el cruce de los bulevares Alsina y Ameghino, en pleno centro de la ciudad. Según relataron testigos y medios locales, una camioneta Fiat Toro comenzó a largar humo desde el sector del motor mientras se encontraba detenida en un semáforo.

El conductor logró bajar rápidamente del vehículo al advertir el humo y trató de controlar la situación con el matafuego del rodado, pero el fuego ya se había expandido en el compartimiento delantero y el intento no alcanzó para sofocarlo.

Mientras el humo negro comenzaba a salir con mayor intensidad, algunos vecinos y automovilistas que circulaban por la zona se detuvieron a observar la escena. En ese momento aparecieron dos repartidores de soda que pasaban por el lugar con una camioneta de reparto.

Los trabajadores frenaron el vehículo, bajaron varios cajones de soda y comenzaron a utilizar los sifones como una herramienta improvisada para combatir las llamas. Con la presión del gas y el agua gasificada apuntaron directamente al foco del incendio, en una maniobra que fue repetida varias veces hasta lograr reducir la intensidad del fuego.

Una camioneta se prendió fuego en una esquina céntrica de Pergamino y el conductor fue ayudado por dos soderos

La escena fue registrada por un vecino con su teléfono celular. El video comenzó a circular por redes sociales donde se volvió viral por la particular forma en que se intentó controlar el incendio.

Minutos más tarde llegaron los bomberos voluntarios de Pergamino, quienes terminaron de extinguir el fuego y realizaron tareas de enfriamiento para evitar que el incendio se reactivara.

El episodio no dejó personas heridas, aunque la camioneta sufrió daños principalmente en el sector del motor, donde se habría originado el desperfecto mecánico o eléctrico que desencadenó el incendio.

