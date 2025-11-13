Capturan a Brian “Barba” Bilbao con casi una tonelada de cocaína tras el aterrizaje de una avioneta en Pergamino

Brian Walter “Barba” Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe, cayó en la provincia de Buenos Aires cuando trasladaba casi una tonelada de cocaína en una camioneta. La detención se dio después del aterrizaje en Pergamino de una avioneta que habría salido de Bolivia y del seguimiento que montó Gendarmería Nacional sobre la Ruta 8, a la altura del peaje Larena. Bilbao, que venía al volante, intentó esquivar el control, giró en “U” y aceleró para fugarse, pero perdió el dominio, chocó y fue detenido.

La trama empezó unos minutos antes, cuando la avioneta boliviana aterrizó de emergencia en un campo de Pergamino. A partir de ese movimiento, las patrullas iniciaron el rastreo que terminó con la captura del rosarino, hermano de Waldo, detenido en septiembre, y ligado a una red que operaba entre Santa Fe y el corredor norte bonaerense.

El operativo forma parte de la ofensiva del Ministerio de Seguridad contra las rutas del narcotráfico. Tras advertir la maniobra evasiva de la camioneta, los efectivos iniciaron una persecución breve que terminó cuando la Ford Ranger que manejaba Bilbao chocó contra un auto estacionado. El detenido dio una identidad falsa, pero la verificación posterior confirmó que se trataba del mismo referente narco investigado en el operativo “Cosecha Blanca”, en el que el año pasado ya se había secuestrado otra aeronave cargada con droga.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al inspeccionar la camioneta, los gendarmes encontraron 887 paquetes de cocaína distribuidos en la caja, con un peso total de 956 kilos 986 gramos, según el test Narcotest. También hallaron cintas refractarias, reflectores, líquido para antorchas, tres celulares y dinero en efectivo, elementos asociados a las maniobras de señalización y descarga de aeronaves utilizadas para el tráfico.

El procedimiento contó con la intervención de la Fiscalía Federal de Rosario, la Sección Antidrogas “Rosario”, el Juzgado Federal de Garantías a cargo de Carlos Vera Barros, la PROCUNAR NEA y la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal de Rosario. En paralelo, se realizaron 21 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires para desarticular la estructura logística y financiera de la organización.

Quién es el hombre que mató a la turista brasileña y cuáles son sus antecedentes

Cómo continúa la causa

“Esto es la segunda parte del operativo ‘Cosecha Blanca’. La Gendarmería continuó las tareas de inteligencia, nosotros no abandonamos las investigaciones”, afirmó la ministra Patricia Bullrich al confirmar la detención, y agregó que ya hay otras tres personas apresadas, entre ellas los dueños del campo donde aterrizó la avioneta.

La funcionaria subrayó que la incautación “representa una cifra millonaria” y sostuvo que el plan oficial apunta a cortar el delito “en la logística, el financiamiento y la distribución”. Bilbao quedó a disposición de la Justicia Federal de Rosario, que continuará con las diligencias del caso.

El Ministerio de Seguridad también destacó la captura en sus redes sociales: “Buscado #5 del país. Capturado. Brian Walter ‘Barba’ Bilbao. Narcotraficante prófugo que operaba en Rosario y otras ciudades. Fue atrapado por la GNA intentando traficar casi 1.000 kilos de cocaína desde Bolivia. Le pesaba una recompensa de $50 millones".

GD