El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de la nueva carrera de “Investigador del Delito para Profesionales” para la Policía Federal Argentina desde el marco del proceso de modernización y reforma integral aprobado inicialmente por el Decreto 383/2025.

En el decreto 1291/2025 publicado ayer en el Boletín Oficial, se dieron a conocer más detalles sobre el ingreso a la carrera y el "Programa de Jerarquización y Profesionalización para Subalternos".

Los requisitos para el ingreso a la carrera de “investigador del delito para profesionales” son, contar con un título universitario de carreras estratégicas, como ingeniería, criminalística, informática, ciencias exactas y administración. Ser argentino natico y no tener más de 40 años —aunque aclaran que puede haber excepciones con esto último— y aprobar todas las pruebas de la policía federal argentina. Los egresados serán dados de alta como Subinspectores en el Escalafón Seguridad.

El “Programa de Jerarquización y Profesionalización para Subalternos” está orientado para cabos, Auxiliares Superiores, Auxiliares de Seguridad y Defensa que tengan menos de 35 años y cuenten con experiencia comprobable en áreas como Superintendencias de investigaciones contra el narcotráfico e investigaciones federales, Dirección General de inteligencia criminal, entre otras. Al egresar serán Ayudantes en el Escalafón Seguridad.

Tanto la Carrera de Investigador del Delito para Profesionales como el Programa de Jerarquización y Profesionalización para Subalternos tendrán una duración de nueve 9 meses. En ambos casos no se debe contar con antecedentes y superar las evaluaciones psicológicas y físicas impuestas por la PFA.

Además, en el decreto se da a conocer la creación del “Comité de Selección Interinstitucional” que estará formada por miembros de la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad Nacional, Dirección General de Personal, Dirección General de Instrucción, entre otros. Ellos serán los responsables de evaluar durante el examen final, definir los cupos anuales para la carrera y el programa, priorizar que perfiles incorporar y modificar los requisitos para el ingresos de ambos.