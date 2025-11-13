Una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) mató de dos disparos al padre de sus hijas, ambas menores de edad, cuando ingresó a su departamento del barrio porteño de Caballito y la atacó con un arma blanca. La mujer lo había denunciado y sobre el hombre pesaba una restricción perimetral, mientras que los investigadores indicaron que las niñas se encontraban dentro del lugar.

El hecho tuvo lugar en un edificio ubicado sobre la calle Cachimayo, a donde la agente, de 31 años, se había mudado hace seis meses con sus hijas luego de separarse del agresor, un hombre de nacionalidad paraguaya de 36 años. El sospechoso llegó a su casa y empezó a forcejear con ella luego de una pelea, durante la cual la tiró al suelo. Allí, la habría agredido con un cuchillo tipo carnicero.

La mujer, integrante de la División Sustracción de Automotores de la fuerza federal, sacó su arma reglamentaria y le disparó dos veces: los proyectiles impactaron en el pecho de su expareja. Según el informe policial, luego se dirigió a lo de un vecino, tocó el timbre y le explicó que tenía una herida de bala en su pierna izquierda, por lo que llamaron al número 911 para denunciar lo ocurrido.

Personal de la Comisaría Vecinal 6B llegó al departamento y, luego de registrarla, comprobaron que presentaba un disparo en el muslo izquierdo. Luego, se dirigieron a una de las habitaciones y hallaron a las hijas de ambos, de 4 y 6 años, quienes estaban ilesas.

El cuerpo del hombre estaba tirado en el piso, con una pistola Bersa a su lado. Los investigadores constataron que la oficial lo había denunciado por violencia de género y sobre él regía la mencionada medida de restricción.

La víctima fue trasladada por personal de SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) al Hospital Durand, donde permanece internada. Por su parte, las niñas fueron puestas bajo custodia con un familiar de la agente.

Se investiga si la mujer policía actuó en legítima defensa

La causa que investiga lo sucedido está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo de Laura Brunierd, mientras que los procedimientos son realizados por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El foco de caso está puesto en establecer si la mujer actuó o no en legítima defensa.

Las autoridades secuestraron en el departamento 2 vainas y 2 proyectiles 9 milímetros, además de la pistola Bersa modelo Mini Thunder, calibre 9mm. También se llevaron el cuchillo que portaba el atacante, una billetera con documentación, los registros de las cámaras de seguridad y los teléfonos de ambos, los cuales serán sometidos a pericias.

