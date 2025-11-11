El expolicía Federal Rafael Horacio Moreno fue declarado culpable por un jurado popular del crimen de su vecino, el colectivero Sergio David Díaz, a quien asesinó de un disparo en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 en la localidad de Lomas del Mirador, La Matanza, tras una discusión por el volumen de la música.

El jubilado de 75 años fue hallado culpable del "homicidio culposo" del chofer, que tenía 40, y de "tenencia ilegal armas" durante el proceso que se desarrolló en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM). La jueza técnica del debate fue Lucila Pacheco, mientras que el fiscal Sergio Antín estuvo a cargo de la acusación y el abogado Francisco Oneto, de la defensa de Moreno.

Comenzó el juicio contra el ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música en Navidad

“Bajen la música porque vamos a terminar mal”, le dijo Moreno a sus vecinos alrededor de las 6 de la mañana de la Navidad pasada, cuando cruzó la vereda para reclamarles por el volumen alto del parlante. Como recibió una respuesta negativa, el exintegrante de la fuerza federal exhibió su arma, una Taurus calibre .38, y comenzó a amedrentar a la víctima.

“Sos piola vos. A mí no me saques el fierro ¿Quién te pensás que sos?”, le respondió Díaz según se observa en un video que fue grabado por una de las personas que estaba en la celebración en su domicilio, ubicado en la calle Acevedo. Fueron solo unos segundos, pero entre la discusión, amenazas y empujones, el jubilado apretó el gatillo y le disparó en el abdomen, provocándole la muerte poco después.

Sergio David Díaz, el colectivero asesinado por el expolicía durante una discusión por el volumen de la música.

Ese registro fílmico y otros, captados por cámaras de seguridad de la zona, fueron incorporados como pruebas y resultaron fundamentales para el juicio. El debate en torno a las imágenes pasó por una justificación por una defensa de Moreno ante una posible agresión de su vecino o si se trató de un asesinato por una negligencia. Finalmente, el jurado se inclinó por esta última opción.

Díaz fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas. La Policía Bonaerense detuvo a Moreno en la escena del hecho luego de un llamado al 911 y secuestró su revólver.

Ahora, luego del veredicto de culpabilidad contra el acusado, resta la audiencia de cesura, donde se determinará y conocerá la pena que recibirá el efectivo retirado.

"Pasó de ser un asesino a un descuidado"

Francisco Oneto, abogado penalista conocido por su participación en casos de gran impacto mediático y por haber sido candidato a vicegobernador bonaerense en 2023 por La Libertad Avanza, destacó que los integrantes del jurado dieron veredicto de culpabilidad por "homicidio culposo y no agravado", con el que Moreno había llegado al juicio.

Una de las capturas del video que fue presentado como prueba.

"El jurado escogió la instrucción de que el expolicía fue a hacer un reclamo y por no ser cuidadoso con el manejo de su arma terminó matando a Díaz. No sabría decirte si estamos conformes, pero sí que Moreno pasó de ser un asesino a un descuidado”, aseguró el defensor en diálogo con Noticias Argentinas.

Se espera que Oneto solicite la prisión domiciliaria para su cliente en la última audiencia. Meses atrás ya había pedido que el hombre recibiera este beneficio para seguir el proceso desde un domicilio con vigilancia y tobillera electrónica, pero fue rechazado por el juez de Garantías Nº2 de La Matanza, Pablo Agustín Gossn, por lo que llegó al debate con prisión preventiva en la cárcel.

