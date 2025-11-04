Comenzó el juicio contra el ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música en Navidad

Comenzó el juicio por jurados contra Rafael Horacio Moreno, el ex policía de 74 años, acusado de asesinar a su vecino en la última Navidad tras una discusión por el volumen de la música en Lomas del Mirador.

Las audiencias continuarán durante los próximos días, de 8 a 21 horas, y se espera que el lunes 10 el jurado integrado por doce titulares determine la culpabilidad o no de Moreno. El juicio se está llevando a cabo en una Sala de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y es público.

Captura del video en el que se registró la discusión.

Discusión y muerte

Los hechos sucedieron el 25 de diciembre de 2024 en el cruce de las calles Gamboa y Larraya de la localidad bonaerense de La Matanza. La víctima, el colectivero de la línea 109 de 40 años, Sergio David Díaz, murió cuando festejaba en la vereda de la casa de su tía, luego de recibir un disparo en el marco de una pelea por el ruido.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La discusión y la amenaza con el arma fueron captadas por un testigo y las cámaras de seguridad por lo que rápidamente se difundieron y provocaron una conmoción social. En el video, en el que se escucha la música de fondo se puede ver como escala la discusión entre los dos. El momento de mayor tensión se alcanza cuando el ex policía saca el revólver y lo apunta hacia el estómago del chofer.

José C. Paz: se conocieron las imágenes del choque que dejó una pareja muerta y una menor internada

Ante esa escena, el colectivero enfurece, lo empuja para atrás a Moreno y le responde:“¿Qué me sacas el fierro? ¿Quién te creés que sos?”. En ese momento, alguien que no se puede ver en las imágenes silencia la música. Sin embargo, el desenlace fue fatal, Moreno, aparentemente dispara y la bala alcanza el estómago del chofer que, si bien fue trasladado rápidamente al hospital falleció horas después.

Desde ese entonces, Moreno permanece preso bajo prisión preventiva, acusado de homicidio agravado. En estos días, el jurado deberá definir si la bala salió del arma del ex policía y si hubo intención en ese accionar. El juicio está a cargo de la jueza Lucila Pacheco, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Matanza.

