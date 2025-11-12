Marcela Acuña, una de las principales acusadas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, vista por última vez en Chaco en 2023, declaró en el juicio por la desparición de la joven y buscó desligar del hecho a su esposo, Emerenciano Sena. Además, la referente social aseguró entre lágrimas que es "inocente" y admitió que encubrió a su hijo, César, imputado como autor del crimen: "Me manejé como mamá”, expresó.

La ex pareja de la víctima fue procesado por "homicidio doblemente agravado", mientras que sus padres son considerados como partícipes primarios de ese delito. El caso además tiene a cuatro colaboradores cercanos de la familia acusados por "encubrimiento agravado", entre los que se encuentran Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

Emerenciano Sena se declaró inocente por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: "El que cometió un delito que se haga cargo"

Este miércoles, Acuña fue la última de los imputados en declarar antes de la audiencia de alegatos. Durante todo su relato buscó desvincular de la causa al dirigente piquetero, sobre quien confirmó que "están separados", y señaló: "No quería que se entere porque quería proteger a César. Por sus valores, él lo iba a llevar a la policía, si se trataba de lo que yo imaginaba".

Luego, dio su versión acerca de la relación entre su hijo y la víctima. "Cecilia era una chica más de todas las que tenía César. Ella me gustaba porque era más grande y tenía el imaginario de que él tuviera problemas, caiga en drogas, y así iba a poder generar una relación más estable", afirmó al manifestarse en contra de las versiones que decían que supuestamente mantenía un mal vínculo con su nuera.

"¿Como voy a odiar a una persona que apenas conocía? Era una relación distante entre nosotras, pero nunca tuvimos ni una pelea", añadió. Acerca del matrimonio entre César y Cecilia, a fines de 2022, comentó que se enteró por las redes sociales: "Supe que se casaban y ahí sí tuve un intercambio de opiniones con César porque le dije que si lo hacía tenía que irse de la casa”.

Según explicó, su hijo le reveló que no se quería divorciar, pero que si esa era la única manera de volver a la casa familiar, lo iba hacer: “Yo pagué el divorcio”, declaró Acuña.

"Jamás dañaría a una persona, a un ser humano. Han destrozado a mi familia. Hemos quedado señalados. Pero la sociedad ya cree que destripé a alguien. La justicia no tuvo en cuenta a la familia de Cecilia. Tenían una semana para descubrir la verdad. Pero no, quisieron un cargo político. Hubo un proceso penal mediático", refutó ante el jurado popular y el tribunal al mencionar que todo sucedió a semanas de las Elecciones PASO 2023, donde ella y su esposo iban a ser candidatos.

César Sena junto a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

En ese sentido, habló de lo que observó e hizo el 2 de junio de 2023, fecha en la que los investigadores creen que la víctima habría sido asesinada luego de ingresar a la vivienda de los Sena. "Al mediodía César se acercó a la obra y le pregunté por qué no vino temprano. Lo vi extraño y lo raro es que hacía calor y tenía una cuellera. Cuando lo abrazo veo que tenía rasguños y me comentó que tuvo una pelea con Cecilia".

A su vez, contó que lo vio más tarde en la casa ubicada en Santa María de Oro al 1400, lugar en el que estaba "semi abierta" una puerta que no se suele utilizar. "Veo que estaba todo oscuro, entro donde teníamos todas las cosas del merendero, voy al otro cuarto, observo por arriba porque tenía miedo de que haya alguien, y cuando voy a la última habitación vi un bulto, pero no era un cuerpo. Salí espantada".

Por este motivo, le escribió a Obregón para que fuera a informarse sobre lo que ocurría y presuntamente le pidió que no le dijera nada a Emerenciano. "Esperaba que me contestara, para que me dijera qué carajo era. Mandó un sticker y no recibí respuesta y le dije a Fabiana que vaya; le conté que creía que algo grave había pasado".

Cecilia Strzyzowski tenñia 28 años al momento de su desaparición.

En otro momento, negó que haya ordenado que trasladen el cuerpo de la joven a la chanchería y lo quemen, aunque sí confirmó que dijo que le “saquen el problema de encima” y que cambió su celular. Asimismo, reconoció que le solicitó a González que le consiguiera el teléfono del por entonces gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, para que "frene el show, pero no el allanamiento".

Las disculpas a la madre de Cecilia y a Ni Una Menos

Por último, hacia el final de su testimonio -que se prolongó por más de una hora-, Marcela Acuña le pidió perdón a Gloria Romero, madre de Cecilia, y las organizaciones que luchan contra la violencia de género y los femicidios.

"Le pido disculpas a Gloria, porque piensa de todo de mí, pero yo soy una mamá, y si fuese al revés yo pienso cómo hubiese actuado. Ella es mamá, y yo soy mamá. Ella parió como yo”, indicó. En esa línea, se disculpó con "todas las compañeras que militan el Ni Una Menos", movimiento en el que ella también participó.

"Esto que me pasó le puede pasar a cualquier mamá. Cuando uno miente y encubre, es peor. Mis disculpas. A partir de ahora voy a estar más tranquila, sea cual sea el resultado", sumó. Finalmente, contó que antes de la desaparición de la joven, su hijo estaba bajo tratamiento psicológico: “La psiquiatra me dijo que César estaba en una ‘alarma roja’. No entendí qué significaba en ese momento, pero lo oculté, incluso a su padre”.

Las jornadas se vienen desarrollando desde el pasado 28 de octubre en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia. Este miércoles, Acuña, Sena, Fabiana González y los caseros Melgarejo y Reinoso eligieron declarar y manifestaron que "son inocentes". Además, la abogada de César Sena confirmó que su defendido no iba a hablar, por lo que se espera que este viernes se conozca el veredicto tras los alegatos.

