La localidad bonaerense de Moreno se convirtió en escenario de uno de los crímenes que más conmueven al país, luego de que Gabriel Fernando Danielo, un policía de la Ciudad de Buenos Aires, asesinara a tiros a la novia de su expareja en la puerta de un gimnasio, se atrincherara durante diez horas y finalmente se quitara la vida. Durante ese tiempo, el hombre mantuvo diálogo con los oficiales que rodearon el lugar y arrojó dos cartas por una ventana.

La víctima fue identificada como Marcela Heredia, de 46 años, que salía desde hace casi tres años con Anabel Florentín, expareja de Danielo, con quien tenía dos hijos. El femicida, de 39 años, era oficial inspector de la fuerza porteña en la Comuna B, en el barrio porteño de Palermo, y el día anterior había sido su último turno.

Quién era el policía que mató a la novia de su ex pareja, se atrincheró y se suicidó en Moreno

Desde el momento en que se separaron, la vida de Florentín se convirtió en un calvario. Según trascendió, la mujer se puso de novia con Heredia y fue allí cuando el agente policial comenzó a hostigarla. De hecho, el sujeto había sido denunciado por la madre de sus hijos a comienzos de semana por violencia de género y este martes, la Justicia le había otorgado una perimetral a la mujer.

Tras esa notificación judicial, el policía acudió hasta el gimnasio de Florentín, llamado "Imperio", y ubicado en la calle Roque Sáenz Peña de Moreno. Allí Heredia le impidió pasar, pero el agresor sacó su arma reglamentaria y le disparó dos veces, provocándole la muerte en pocos minutos. El cuerpo de la víctima quedó tirado en la vereda durante varias horas.

Acto seguido, el exintegrante de la fuerza porteña subió hasta el primer piso, tomó del cuello a Florentin y la amenazó con la pistola a la altura de la cabeza. Se atrincheró con ella y más tarde la dejó salir ante la llegada del personal policial de la Comisaría Primera. Antes de eso, dejó caer dos cartas por una ventana localizada allí, que luego secuestraron los investigadores.

El contenido del escrito no se sabe en detalle, pero fuentes del caso le informaron al medio Infobae que “contaban la relación que tenían, y que por culpa de esta persona que mató, se habían separado”.

Los datos que se filtraron sobre el contenido de las cartas coinciden con la denuncia que hizo la familia de Marcela, oriunda de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, quienes mencionarion que el crimen se trató de “un femicidio por lesboodio”. Mediante un comunicado, manifestaron que el Estado es responsable de su muerte porque fue cometido con un arma reglamentaria y el agresor tenía una denuncia y perimetral vigentes.

En declaraciones con El Puntal, Miriam, hermana de la víctima, calificó de "insanos" tanto al policía como a Florentín, y a ella la definió como "una muñeca maldita que la manipulaba". En ese sentido, añadió: “Este enfermo la mató; ella siempre estaba mal porque esta mujer salía y volvía con su marido".

"Me vuelo el frasco": las últimas palabras de Danielo

Mientras se mantenía atrincherado en ese lugar del establecimiento deportivo, Gabriel Danielo habló con los agentes presentes y les dejó ver que la decisión de quitarse la vida ya la tenía tomada. “Solo te voy a pedir que les digan a mis hijos que me perdonen, yo no voy a salir, ya tomé la decisión, me vuelo el frasco”, fue una de las frases que mencionó y se conocieron.

Los efectivos del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense le hicieron escuchar por los parlantes del gimnasio audios de sus familiares y amigos para intentar lograr que cambiara su actitud. Nada hizo que esto sucediera. "No hay vuelta atrás. Me van a dar 25 años y a la cárcel no voy”, agregó.

Detrás de la puerta se oyó un disparo, y cuando la abrieron se encontraron con el asesino tirado en el baño con un tiro en la sien, herido en gravísimo estado. Lo trasladaron en una ambulancia al Hospital Lucio Mariano y Luciano de la Vega, donde a pesar de los esfuerzos falleció.

El caso quedó en manos de la fiscal Betiana Gullerón, a cargo de la Fiscalía N° 2 de Moreno, que estuvo presente durante el procedimiento policial en el "Imperio". La funcionaria judicial ordenó una serie de medidas, como la realizacón de las autopsias de Danielo y Heredia.

