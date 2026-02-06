Tierra envenenada en Pergamino: siete productores y dos funcionarios enfrentan un juicio histórico por agroquímicos

Esta emana comenzó el juicio contra siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios públicos, por contaminación con agroquímicos en la ciudad bonaerense de Pergamino. Se trata de un proceso inédito en la región.

La causa es considerada histórica por poner en debate la responsabilidad penal por las fumigaciones realizadas cerca de zonas urbanas. El proceso investiga aplicaciones de pesticidas que, según la acusación, se llevaron a cabo sin respetar las distancias de seguridad y habrían provocado daños ambientales y riesgos para la salud de los vecinos.

El hecho ocurrió en la ciudad bonaerense de Pergamino, y la causa es atendida en los Tribunales Federales de Rosario. Los imputados están acusados de haber utilizado sustancias químicas peligrosas para la salud de la población y el medioambiente. En tanto, el fiscal federal Federico Reynares Solari llevó adelante su alegato de apertura, durante el cual adelantó que demostrará la culpabilidad de los acusados.

La causa se inició en 2018 tras la denuncia de Sabrina Ortiz, una vecina de Pergamino que vinculó problemas de salud en su familia con las fumigaciones con agroquímicos realizadas cerca de zonas urbanas y escuelas. A partir de allí, la justicia federal comenzó una investigación por contaminación ambiental y daño a la salud por aplicaciones de pesticidas peligrosos cerca de viviendas.

Los imputados son los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, José Luis Grattone, Carlos Sabatini, Hugo Sabatini, Mario Reinero Roces y Cristian Taboada junto con los integrantes de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini.

A Cortese, Reinero Roses, Tiribó, Grattone, Taboada, Daniel y Hugo Sabatini, la fiscalía les endilgó ser coautores del delito que prevé una pena de tres a diez años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos, envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

El inicio del debate oral originalmente previsto para diciembre de 2025 en Rosario fue postergado para el 4 de febrero de 2026. El motivo de la postergación fue una solicitud para evaluar la capacidad mental de uno de los imputados (productor agropecuario de edad avanzada), cuestión que debía resolverse antes del comienzo del juicio efectivo.

“Esa actividad la realizaron conociendo la Ordenanza Municipal N°8126/14 sobre la prohibición de la aplicación de plaguicidas o biosidas químicos mediante fumigación terrestre y/o aérea, cualquiera sea su tipo y dosis, a menos de 100 metros de la zona periurbana, cercano a viviendas o grupos de viviendas de ese sector poblado, contaminando con la aplicación de estos agroquímicos el ambiente en general de los barrios y a viviendas de zonas aledañas”, puntualizó Reynares Solari, según el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Luego de la exposición del MPF, a la que adhirió la querella, las defensas negaron los hechos y plantearon la incompetencia, pero el presidente del Tribunal decidió diferir la resolución de ese incidente para el momento de la sentencia. Si bien se replicaron las indagatorias, el único que declaró y se desligó de los hechos fue Toccalini.

Desde el 4 de febrero de 2026 ya se está desarrollando el juicio oral en el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario. Allí están siendo juzgados los siete productores rurales y dos exfuncionarios municipales acusados.

La fiscalía ha planteado la causa como contaminación ambiental grave con riesgo para la salud pública, y el proceso incluye testimonios y peritajes técnicos sobre los efectos de los agroquímicos aplicados en zonas cercanas a viviendas y escuelas.

El debate proseguirá el 12 de febrero, con la declaración de las querellantes y de los policías a cargo de la investigación.

En las jornadas subsiguientes se formalizará el testimonio de los vecinos de Pergamino afectados por las conductas de los productores, personal municipal y operarios que realizaron fumigaciones. También está previsto el testimonio de peritos expertos que integraron una mesa de trabajo técnica durante la investigación, propuestos por la querella y designados por el juez instructor.

