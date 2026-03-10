El juicio oral que tiene como imputado a Felipe Pettinato por la muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo tuvo su tercera audiencia y se centró en los detalles del incendio ocurrido en su departamento de Belgrano en 2022, que resultó con el fallecimiento del médico. Durante la jornada, el actor se negó a ver las fotos del cuerpo y una de las pericias puso en duda una de las principales hipótesis de la Fiscalía.

El hijo del conductor y músico Roberto Pettinato está acusado de "estrago doloso seguido de muerte", delito que prevé una pena de entre 8 y 20 años, sospechado de haber provocado intencionalmente el fuego en el apartamento ubicado en el piso 22 del edificio de la calle Aguilar al 2300. El debate se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, a través de la plataforma Zoom.

Felipe Pettinato enfrenta el juicio por la muerte de su neurólogo: llega en libertad y podría recibir hasta 20 años de prisión

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la acusación, el imitador de Michael Jackson habría iniciado el incendio “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara”. Aquel día, el neurólogo había pasado varias horas en el domicilio del artista, desde donde incluso brindó una conferencia virtual.

En ese marco, la última audiencia se centró en los testimonios de forenses que intervinieron en la investigación del hecho, como Santiago Maffia Bizzozero, médico clínico del Cuerpo Médico Forense, y Julián Lotito Kehoe, de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal. Asimismo, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle definieron que la próxima semana se avanzará con los alegatos.

La mezcla que afectó la reacción del neurólogo

Maffia Bizzozero señaló que las sustancias encontradas en el cuerpo de Rodrigo fueron zolpidem (sedante), metilfenidato (utilizado para tratar el Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad) y clomipramina (antidepresivo), y reconoció que no se logró corroborar las dosis utilizadas ni el "grado de sedación". Sin embargo, aclaró que, en dosis elevadas, podían producir depresión del sistema nervioso central.

Melchor Rodrigo, médico y amigo de Felipe Pettinato.

Luego, se refirió a las condiciones médicas de la víctima, que sufría una cardiopatía, y a las altas concentraciones de monóxido de carbono y otros gases tóxicos que había en el ambiente debido a las llamas. “Tengo estas sustancias actuando en el cuerpo, tengo una afectación cardiológica y encima ahora lo someto a humo”, mencionó al dar cuenta que esa mezcla pudo haber impedido su reacción para escapar.

Además, el médico clínico concluyó que esta combinación de factores pudo causar su fallecimiento en las etapas iniciales del incendio. "Eso explicaría la carbonización de las piernas, que era total. Esta persona nunca se levantó o se movió por la situación. Evidentemente tenía un cierto estado de alteración por la droga, sumado a lo que desencadena el fuego", precisó.

Luego de la exposición, el abogado defensor, Alejandro Drago, solicitó exhibir fotografías de la autopsia y de la escena del incendio, por lo que se restringió el acceso a algunos de los participantes. En ese contexto, Felipe Pettinato se negó a presenciar las imágenes.

Juicio a Felipe Pettinato: La hipótesis del aerosol

En otro de los testimonios de los testigos, el perito especialista en ciencias químicas manifestó que no pudo constatar si los compuestos hallados en la escena son compatibles con aerosoles domésticos, ya que un envase fue hallado al costado del sillón.

“Había presencia de hidrocarburos alifáticos (derivados del petróleo) y aromáticos en distintas muestras de tela. Pero no se puede precisar si fue producto de una alta combustión por el fuego, o si estos compuestos colaboraron a generar el incendio”, indicó Lotito Kehoe.

Felipe Pettinato durante el juicio por la muerte de Melchor Rodrigo.

En esa línea, aclaró: "Cuando habla de hidrocarburos alifáticos son pesados, no corresponden a los que tienen los aerosoles, el Off (repelente de mosquitos), el desodorante, el veneno para las cucarachas. Para dar una ejemplificación, el butano (usado en aerosoles) tiene cuatro carbonos, los compuestos que yo encontré son a partir de 18 ó 20, no son volátiles a temperatura ambiente".

Cabe recordar que en la elevación a juicio, el fiscal Martín Mainardi acusó a Petinatto de haber provocado deliberadamente el incendio, lo que habría realizado con “algún elemento capaz de producir llamas”, como un encendedor o fósforo combinado con algún elemento inflamable.

También declaró una ingeniera química que desarrolló un informe en el cual analizaron los elementos secuestrados en el departamento del barrio de Belgrano, como el aerosol. Pero tampoco pudo corroborar si uno de los hidrocarburos detectados estaban en la composición del mismo o se generaron a partir del incendio. Por último, hablaron tres bomberos especialistas de la División de Incendios y uno de ellos comentó que el cuerpo tenía "una carbonización completa en la parte inferior".

La tragedia se desató el 16 de mayo de 2022, pasadas las 23, cuando se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Pettinato salió al pasillo y pidió auxilio para apagar el fuego y para que rescataran a su amigo. De acuerdo con la autopsia, Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

FP/ff