Felipe Pettinato comenzó a ser juzgado por la muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo, que falleció durante un incendio en su departamento del barrio de Belgrano, el 16 de mayo de 2022. El hijo del músico y conductor de televisión Roberto Pettinato, se negó a declarar durante el inicio del debate oral, donde la madre de la víctima lo acusó de "no hacer nada para salvarlo", a pesar de que una vecina dijo que lo escuchó "gritando y pidiendo ayuda".

“Voy a usar mi derecho de no declarar”, comenzó diciendo el actor e imitador de Michael Jackson en el inicio de la primera audiencia frente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, que se desarrolló de manera virtual. Sin embargo, las preguntas identificatorias aclaró que tiene 32 años, es padre de una hija a quien ve semanalmente y colabora en su manutención y reside en un departamento en Belgrano, que pertenece a uno de sus hermanos.

Felipe Pettinato enfrenta el juicio por la muerte de su neurólogo: llega en libertad y podría recibir hasta 20 años de prisión

Asimismo, indicó que solía consumir "de forma diaria psicofármacos y cocaína, pero especialmente psicofármacos", pero que desde hace dos años que dejó la situación de consumo y continúa realizando el tratamiento para rehabilitación de adicciones. De hecho, tras el fallecimiento de Rodrigo en 2022, estuvo internado por más de un año en una institución y luego siguió el tratamiento de forma ambulatoria.

Según la acusación, a cargo del fiscal Fernando María Klappenbach, Pettinato está imputado del delito de estrago doloso seguido de muerte por presuntamente haber iniciado el incendio en su departamento de la calle Aguilar al 2300. “A sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, que estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara”.

Felipe Pettinato durante el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.

En la lectura de la acusación se mencionó que el fuego habría sido provocado intencionalmente usando "un elemento para producir llamas, mechas de papel, combinados con un producto" y se inició en el living de la propiedad. Además, añadieron que Rodrigo estaba inconsciente "por haber consumido Bezodiacepinas y Metilfenidato" y que el artista supuestamente no podría desconocer ese estado porque "había pasado varias horas" junto a él ese día.

Las pericias toxicológicas informaron que a esto se le sumó "el efecto de monóxido de carbono, más las elevadas concentraciones de dióxido de carbono y otros gases tóxicos en el ambiente junto a las características individuales del causante (padecía una cardiopatía)". La autopsia, en tanto, reveló que murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal” y “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

La declaración de la madre de Melchor Rodrigo

Ante la negativa a declarar por parte del hijo del saxofonista de Sumo, la madre de la víctima Delia Beatriz Muzio, de 81 años, fue la primera en brindar su testimonio. La mujer, que encabeza la querella en contra del imputado, afirmó que su hijo le había comentado el día anterior que iba a ir a la casa de Pettinato porque el joven "se sentía mal".

De igual manera, dijo que a ambos los unía una “una relación profesional y de amistad” y comentó que el acusado "estaba obsesionado" con su hijo, y que regularmente iba a su casa a buscarlo. También señaló que "seguramente sabía que Melchor iba a viajar a Estados Unidos", país al que iba a mudarse, y que eso podría interpretarlo como una forma de "perderlo".

El neurólogo Melchor Rodrigo falleció el 16 de mayo de 2022 tras un incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

Al recordar a su hijo, profesional reconocido dentro de la comunidad médica, lo calificó como “una persona solidaria y comprometida con los pacientes”, y que con Felipe tenía "la misma dedicación y paciencia, porque era una persona que se involucraba mucho". Sobre el día del incendio, destacó que el propio acusado habló con ella, le aseguró que la videoconferencia que hizo desde su casa había salido bien y que en ese momento dormía.

“No hizo nada para salvar a mi hijo”, manifestó Muzio al sostener que, si la situación hubiera sido al revés, el neurólogo "no hubiera dudado" en ayudarlo.

Los otros testimonios en el juicio a Felipe Pettinato

Luego fue el turno de tres oficiales de la Policía de la Ciudad que trabajaron en el apartamento del barrio de Belgrano. Todos consignaron haber "intervenido en el foco ígneo" y que registraron que el actor y streamer "estaba en shock" por la situación.

También habló una vecina del mismo piso (22) y expresó que Felipe golpeó su puerta y le contó que la víctima se encontraba en esa vivienda. "Lo encontré al señor Felipe Pettinato en el piso, muy alterado y pidiendo por ayuda. Nos comentó del incendio. Salió una vecina, vimos como llamar a emergencias y otro buscó un extintor", declaró a diferencia de lo indicado por Muzio.

Más tarde, aseguró que se volvió a cruzar y una persona lo estaba consolando. "Lloraba y no paraba de gritar", describió la mujer. Por otro lado, cuando finalizó, el fiscal Klappenbach pidió al tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, la incorporación de la comparecencia (en video) de un médico forense que practicó la autopsia al cuerpo del neurólogo.

Los magistrados dispusieron un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 2 de marzo, cuando continuarán declarando testigos del hecho sucedido en 2022. El hijo de Roberto Pettinato está acusado de "estrago doloso seguido de muerte", que tiene una pena prevista de entre 8 a 20 años de prisión.

