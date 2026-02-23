Felipe Pettinato, hijo del músico y periodista Roberto Pettinato, comienza a a ser juzgado este jueves por el delito de "estrago doloso seguido de muerte". El ex imitador de Michael Jackson está acusado haber provocado el fallecimiento de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo tras presuntamente iniciar un incendio, y llega al proceso libre y con una sentencia por abuso sexual por otro caso.

Según pudo conocer PERFIL, el debate será bajo modalidad virtual y se extenderá desde este lunes 23 de febrero hasta el 30 de marzo, a lo largo de seis audiencias. Pettinato será juzgado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, por el delito que tiene una pena prevista de entre 8 a 20 años de prisión.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Mainardi, que en su requerimiento de elevación a juicio relató que Rodrigo, profesional reconocido dentro de la comunidad médica y con atención en San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires, asistió al departamento del hijo del conductor de radio y televisión, ubicado en el barrio porteño de Palermo, el 16 de mayo de 2022.

Aquel día, el neurólogo permaneció varias horas en la casa del artista de 32 años, e incluso brindó una conferencia desde allí de manera remota. Por la noche -cerca de las 23.30-, cuando se encontraba dormido en un sillón, comenzó el incendio y Pettinato salió al pasillo del piso 22 para pedirle a sus vecinos que lo ayuden a apagar las llamas y rescatar a su amigo.

Rápidamente llegaron al edificio los bomberos del Destacamento Palermo y personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad. Una vez que lograron extinguir las llamas, identificaron que en el centro del living estaba el cuerpo de Rodrigo, que "presentaba quemaduras gravísimas en la parte inferior de sus piernas”, comunicó en su momento el sitio web Fiscales.Gob.

Más tarde, la autopsia determinó que el médico murió debido a “quemaduras críticas del 90% de la superficie de su cuerpo” y por "congestión, edema y hemorragia pulmonar”. En ese contexto, el joven fue imputado en octubre de 2023 por presuntamente haber iniciado el incendio, “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, que estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara”.

Durante la instrucción, surgió la versión de que el neurólogo tenía planes de mudarse fuera del país, lo que derivaría en que iba a dejar de atenderlo. Además del resultado de las pericias, en el juicio será clave la reconstrucción sobre cómo era la relación de la víctima con el imitador y qué ocurrió las horas previas a que el fuego comenzara.

Felipe es hermano de Homero, Tamara, Esmeralda y Lorenzo, frutos de los dos matrimonios que tuvo Roberto Pettinato. En los últimos años, realizó un tratamiento de rehabilitación contra las adicciones y se decidió su internación después del incendio y fallecimiento de su amigo. Tras más de un año dentro de la institución, lo continuó de manera ambulatoria mientras enfrentaba los procesos penales en su contra.

En esta causa, el Ministerio Público estará representado por el fiscal Fernando María Klappenbach, de la Fiscalía Oral en lo Criminal y Correccional N° 14, y por el auxiliar fiscal Francisco Figueroa. A lo largo del proceso, el acusado nunca fue detenido y tampoco se le impuso prisión domiciliaria a la espera del debate.

La condena previa contra Felipe Pettinato

Esta es la segunda vez que se programa el juicio contra Felipe Pettinato, ya que inicialmente iba a comenzar a principios de septiembre del año pasado pero debió postergarse porque uno de los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 era suplente y decidió renunciar. Antes de esta situación, el joven artista había recibido un duro revés judicial en la causa de abuso sexual simple en su contra.

En febrero de 2025, la Justicia bonaerense confirmó la condena en su contra por 9 meses de prisión en suspenso, sumados a una serie de medidas restrictivas como someterse a un tratamiento y fijar residencia, luego de ser hallado culpable en 2024 de realizarle tocamientos a una adolescente de 15 años en un episodio que tuvo lugar el 8 de marzo de 2018, en una casa de Olivos.

En ese momento, Pettinato se había mudado con quien era su novia a la casa de su excuñada para continuar con un tratamiento de salud. En el relato de la denunciante "no se evidenciaron alteraciones de la memoria ni invasión de la fantasía", por lo que el juez Andrés Mateo tomó la decisión de no sentenciar al imputado de forma efectiva pero si le fijó las normas de conductas a cumplir durante dos años.

