El caso Adorni impacta en “las condiciones con las que el Gobierno puede afrontar un programa”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que el caso que involucra a Manuel Adorni comienza a generar efectos más allá del plano mediático y se proyecta sobre variables sensibles para el Gobierno, como la llegada de inversiones, la estabilidad política y la percepción internacional.

Ariel Maciel remarcó que el impacto ya es visible en actores clave: “El caso Adorni empieza a tener un impacto en una cuestión que mira mucho tanto inversores como también organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional”.

El impacto de la recesión sobre la sociedad

En ese sentido, explicó que estos actores no solo evalúan números: “No solamente mira el Excel, sino también mira las condiciones con las que el Gobierno puede afrontar un programa”. Y advirtió que el contexto económico agrega presión: “Una recesión que está golpeando a los bolsillos de los trabajadores y también de los desempleados”.

Maciel subrayó que el principal desafío del oficialismo no es solo económico, sino político: “Lo que necesita es consenso político y especialmente consenso social”. Aunque reconoció avances legislativos, señaló que la coyuntura cambió: “Nadie le prestó atención justamente a eso, sino a lo que todo el mundo está hablando”.

El empresariado exige la continuidad de Javier Milei para invertir

Sobre el vínculo entre escándalos y decisiones empresariales, evitó simplificaciones: “¿Una empresa va a hacer o no hacer negocios porque el jefe de gabinete tome un vuelo privado o no? Ahí no está la respuesta lineal”. Sin embargo, reveló señales de alerta en el exterior: “Muchos empresarios le dijeron, todo bien, con la Argentina es hacia dónde queremos ir, pero lo que tiene que haber es Milei para rato, por lo menos la reelección”.

El eje de fondo, explicó el entrevistado, es la previsibilidad: “Cualquier inversión internacional es para, justamente, que sea de largo plazo”. Por eso, la incertidumbre política pesa: “Eso genera incertidumbre política hacia adelante”.

En materia de incentivos, destacó el rol del RIGI pero marcó sus límites: “El RIGI es una de las herramientas más importantes que tiene el Gobierno para llamar a las inversiones”. Sin embargo, advirtió: “El RIGI no alcanza, ¿por qué? Porque no tiene estabilidad legal”.