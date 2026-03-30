Balance de la media rueda bursátil: "Estamos teniendo una rueda bastante positiva, con un índice de merval subiendo un 2%"

El analista de mercados, Nicolás Borra, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que la rueda bursátil refleja un rebote tanto a nivel local como internacional, con oportunidades puntuales para inversores en bonos en dólares y señales de cambio en el comportamiento del tipo de cambio.

El mercado accionario local inició la jornada con tono positivo. Nicolás Borra destacó que, "estamos teniendo una rueda bastante positiva, sobre todo en el plano local, con un índice de merval subiendo un 2%".

Suba de las bolsas internacionales

Asimismo, resaltó que este movimiento se da en línea con una recuperación global tras una semana previa negativa: "En las bolsas internacionales están rebotando. Luego de una semana muy negativa de la pasada, está rebotando más o menos medio punto".

El contexto internacional también aporta algo de calma. "Con noticias de que Estados Unidos podría empezar finalmente a escoltar algunos buques, lo que sería por el estrecho de Ormuz, dando un poquito más de certidumbre a lo que sería el aporte de crudo desde Oriente", planteó Borra.

Se estima una suba del dólar

Uno de los puntos clave es el comportamiento del dólar. Según desarrolló, el mercado ya anticipaba un cambio de tendencia: "El dólar podría empezar a tener un pequeño sendero alcista de corto plazo ante la inyección de liquidez del Banco Central".

El entrevistado expresó que esta dinámica responde a políticas monetarias recientes: "Ya sea por compra de reservas, inyectando pesos y alivianando los encajes, es lo que estamos viendo". Como consecuencia, los inversores comenzaron a modificar estrategias: "Los inversores están tomando ganancias de lo que sería el carry trade".

Luego, manifestó que el motivo es claro: "El costo de oportunidad de una pequeña subida del dólar, como experimentamos el viernes, te puede comer un rendimiento de casi un mes".