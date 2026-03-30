Inflación, consumo y crédito: las claves que definen la recuperación económica

El economista Julián Neufeld analizó en diálogo con Canal E el presente de la actividad económica en la Argentina y las perspectivas para los próximos meses, en un escenario marcado por la disparidad entre sectores y la debilidad del consumo.

Según explicó, los últimos datos muestran un arranque de año positivo, aunque con matices: “Arrancamos el año con el pie derecho”, afirmó, en referencia al crecimiento del EMAE de enero.

Una economía que crece a dos velocidades

El analista remarcó que el desempeño económico actual es heterogéneo. “Tenemos un país que crece a dos ritmos diferentes”, señaló. Por un lado, destacó el buen desempeño de sectores vinculados a la exportación, como el agro, la minería y la energía, favorecidos por precios internacionales elevados.

En contraste, advirtió que “la industria y el comercio siguen con resultados negativos”, lo que evidencia una recuperación desigual.

El rol del tipo de cambio y la competitividad

En medio del debate por el atraso cambiario, Neufeld planteó una visión distinta y puso el foco en la productividad. “Los sectores competitivos pueden seguir exportando más allá del tipo de cambio”, explicó, al destacar el impacto de la apertura económica.

En ese sentido, consideró que la discusión no debe centrarse únicamente en el dólar, sino en la capacidad de cada sector para adaptarse y crecer.

Inflación y estabilidad: claves para la economía

Respecto a la inflación, el economista anticipó que en el corto plazo se mantendrá en niveles similares a los actuales. “La inflación va a seguir en torno al 2,8% o 2,9% en los próximos meses”, sostuvo, aunque aclaró que el proceso de desaceleración se retomaría más adelante.

Además, señaló que factores externos como el conflicto en Medio Oriente impactan en los precios: “Los precios de la energía y los combustibles tienen un efecto inmediato sobre la inflación”.

Consumo, salarios y deuda: el freno de la economía

Uno de los principales problemas actuales, según Neufeld, es la caída del consumo, estrechamente ligada a la pérdida de poder adquisitivo. “El ingreso disponible se ve afectado por el aumento de tarifas”, explicó, al señalar que las familias destinan más recursos a servicios básicos.

A esto se suma el peso del endeudamiento: “Se va a tener que producir un reajuste de los patrones de consumo”, afirmó, en referencia a la suba de la mora y el uso de tarjetas de crédito.

Cuándo podría repuntar la actividad

De cara al futuro, el economista estimó que la recuperación del consumo no será inmediata. “Este proceso puede tardar entre nueve meses y un año”, indicó, por lo que la mejora se vería recién hacia la segunda mitad del año.

En ese escenario, una baja de tasas y la recomposición del crédito serían claves para reactivar la economía.

Dólar fuerte y cambio en el comportamiento de los argentinos

Neufeld también se refirió al impacto de un tipo de cambio relativamente estable o apreciado. “Cuantos más argentinos viajan al exterior, más fuerte es la moneda”, sostuvo, y consideró que este fenómeno no es necesariamente negativo.

Sin embargo, reconoció que tiene efectos sectoriales, especialmente en actividades como el turismo y la gastronomía local.

El desafío: normalizar precios y recuperar el crédito

Finalmente, el economista planteó que la clave para una recuperación sostenida está en ordenar variables macroeconómicas. “Cuando se normalicen los precios y resurja el crédito, va a volver a crecer el consumo”, concluyó.

En ese contexto, la reactivación de la industria dependerá directamente de una mejora en la demanda interna.