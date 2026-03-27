Federico Glustein: “La economía está creciendo, pero crece a expensas de puestos de trabajo”

El economista, Federico Glustein, analizó para Canal E los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mostraron un crecimiento del 0,4% en enero y una suba interanual del 1,9%.

Federico Glustein destacó que el crecimiento actual está concentrado en pocos sectores, principalmente vinculados a la exportación. “Lo que le da sustento a este crecimiento son cuatro sectores primordialmente. Por un lado, el crecimiento interanual del 50% de la pesca, del 25% de la actividad agropecuaria, del 9,8% de la minería y del 14% de la intermediación financiera”, explicó.

Cuáles son los sectores en caída

En contraste, advirtió que otras áreas muestran retrocesos: “Hay sectores que están claramente cayendo, como comercio minorista mayorista, que cae 3,2%, industria manufacturera, que cae 2,6%, turismo, restaurantes, que cae 2,2%”.

Según Glustein, esto refleja una orientación específica del modelo económico. “Los sectores que están sosteniendo al EMAE son sectores que tienen una clara vocación exportadora y que tienen que ver con el modelo económico que está mostrando el Gobierno”, planteó.

La prioridad del programa económico

Asimismo, señaló que el actual esquema de crecimiento no necesariamente genera empleo: “El modelo económico del actual gobierno prioriza el tributo al capital por sobre el trabajo”. Y profundizó: “Los sectores que crecen en la economía son capital intensivo, poca generación de trabajo y mucho capital”.

Mientras tanto, el entrevistado resaltó que los sectores más intensivos en empleo enfrentan dificultades. “En detrimento de los sectores industriales, del comercio, del turismo, de los servicios, que son trabajo intensivo”, expresó. En ese contexto, explicó una de las consecuencias: “La economía está creciendo, pero crece a expensas de puestos de trabajo”.

También mencionó el cierre de empresas: “Más de 22.000 empresas, mayormente de poca cantidad de personas, de menos de cinco personas, se viene dando desde noviembre de 2023, es el claro reflejo de eso”.