Autos usados: “En el primer bimestre se vendieron 283.000 unidades, menos del 10% con respecto al 2025”

El vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor, Alejandro Lupo, pasó por Canal E y se refirió a que el mercado de autos usados comenzó el año con una leve caída en las operaciones, en un contexto marcado por la mayor oferta de vehículos nuevos importados, nuevas opciones de financiamiento y cambios en las preferencias de los consumidores.

Alejandro Lupo detalló las cifras más recientes del sector y explicó el comportamiento estacional del mercado. “En el primer bimestre, porque todavía las cifras de marzo no las tenemos, se vendieron 283.000 unidades, lo que representa un poquito menos del 10% con respecto al 2025”, señaló.

Cuáles son los meses en donde menos autos se venden

También aclaró que los primeros meses del año suelen ser más débiles: “Siempre enero y febrero fueron los meses, digamos, de temporada baja del auto”. Y agregó: “Recién digamos que la temporada comienza a partir de abril, abril-mayo”.

Uno de los factores que explica la baja en las ventas de usados es la mayor competencia de los vehículos nuevos importados. “Lo que estamos viendo este año es que cayó un poco la venta de autos usados, en parte porque todos los autos que el Gobierno permitió importar, nuevos, con la quita del 35% dispuesto a la importación, hizo que mucha gente se vuelque, en vez de comprar un usado semi-nuevo, a comprar un cero kilómetro”, explicó Lupo.

El auge de los autos híbridos

Según desarrolló, esto responde a varios factores: “La gente, por equipamiento, por novedad, porque son autos híbridos, porque tienen otra tecnología, hace que en vez de comprar un usado nacional semi-nuevo, se vuelquen a un importado cero kilómetro”.

El acceso a mejores condiciones de financiación también influye en la decisión de compra. “Se están ofreciendo financiaciones a tasa cero, hoy la mayoría de ellos ofrecen financiación a 24 meses a tasa cero, cosa que en el usado no existe”, afirmó el entrevistado.

Sobre la misma línea, comparó con las opciones disponibles para el mercado de segunda mano: “Si bien el jugador que tiene mejor tasa es el Banco Nación, no es un préstamo a tasa cero”. Esto genera un cambio en la estrategia de los compradores: “En lo que es el usado semi-nuevo, hay mucha gente que prefiere volcarse al cero kilómetro”.