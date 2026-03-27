Panorama del sector hotelero: “El desafío de los hoteles hoy está en lograr una buena venta directa online”

En un contexto de transformación digital acelerada, el mercado hotelero enfrenta un desafío central como es equilibrar el uso de plataformas intermediarias con la necesidad de mejorar la rentabilidad. En este contexto, este medio se comunicó con el consultor en marketing hotelero, Hernán Gabenera, quien explicó que las OTAs (Online Travel Agencies) cumplen un rol clave, pero también generan dependencia.

Según detalló Hernán Gabenera, “para los hoteles, hoy en día, trabajar con los intermediarios, con las OTAs, son aliados hasta cierto punto”, aunque advirtió que, “después, llegado a otro cierto punto, empiezan a comerse la rentabilidad” debido a las comisiones elevadas.

Se incrementa el uso de las OTAs entre los usuarios

En ese sentido, remarcó una práctica cada vez más frecuente entre los usuarios: “Muchos usuarios lo que hacen es entrar a través de estas OTAs y después hacer las reservas directas a través del hotel”.

Gabenera subrayó que el principal reto de la hotelería actual es fortalecer la comercialización propia: “El desafío de los hoteles hoy está en lograr una buena venta directa online”. Para eso, explicó, es imprescindible invertir en herramientas digitales: “Tiene que tener una buena plataforma digital, tiene que tener una buena página web”.

Rentabilidad afectada para los hoteles

Esta transformación no es opcional, sino estratégica. En un contexto económico complejo, advirtió que, “los márgenes se están viendo afectados, la rentabilidad se está viendo afectada en general”, lo que obliga a los hoteles a “optimizar los costos y ponerse muy, pero muy creativos”.

Además, el entrevistado destacó que reducir la dependencia de intermediarios tiene impacto directo en los números. “En la medida que los hoteles puedan disminuir las comisiones que pagan a los intermediarios, van a mejorar su rentabilidad”, planteó.

Uno de los puntos clave fue el impacto de las comisiones en el precio final. En este sentido, aclaró que, “la gran mayoría lo absorbe el hotel”, aunque en algunos casos “una parte de eso lo absorbe el consumidor”.