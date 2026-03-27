Repercusiones del enfrentamiento con Irán: “Esto genera un costo insoportable para la economía de Estados Unidos”

En un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, el analista internacional, Christian Lamesa, en comunicación con Canal E, trazó un diagnóstico crítico sobre la evolución del conflicto y el rol de Estados Unidos.

Según explicó Lamesa, la actual situación responde a decisiones estratégicas equivocadas: “Evidentemente escuchó a la parte que justamente quería arrastrarlo a esta situación”. En ese sentido, detalló que la expectativa de un conflicto rápido no se cumplió: “Supuestamente en un ataque militar rápido, contundente, que decapitara la cúpula del gobierno iraní, esto iba a ser un paseo por Caracas, evidentemente no fue así”.

La resistencia de Irán en medio del conflicto

Asimismo, resaltó que el pedido de negociación por parte de Estados Unidos deja en evidencia una debilidad: “El que va ganando difícilmente pide un alto al fuego o negociaciones”. Sin embargo, aclaró que esto no implica una victoria directa de Irán, aunque sí una capacidad inesperada: “La parte débil es Irán, y está demostrando que tiene una capacidad de absorber daño muy grande, también una capacidad de infligir daños muy importantes”.

Uno de los puntos clave fue la asimetría en los costos de guerra. Lamesa lo resumió con cifras contundentes: “Irán produce los drones Shahed en un número de aproximadamente 400 por día”, mientras que Estados Unidos “produce interceptores Patriot en un número de 600 a 800 por año”. A esto se suma la diferencia de costos: “Un drone Shahed sale alrededor de 20.000, 30.000 dólares y un interceptor Patriot alrededor de 2 millones de dólares”.

Se intensifica el costo de la guerra para Estados Unidos

Esta brecha genera un impacto directo en la economía estadounidense. “Esto genera un costo insoportable para la economía de Estados Unidos”, planteó, y precisó que el gasto militar asciende a “mil millones de dólares o algo más por día”.

En el plano militar, el entrevistado descartó una invasión terrestre: “Intentar poner botas en el terreno, en el suelo iraní es una fantasía en toda regla”. Además, advirtió sobre los riesgos de una escalada mayor: “Lo atemorizante de esto es que Israel tiene armas nucleares”.

Sobre el frente en el Líbano, destacó la adaptación táctica de los actores regionales: “Hezbollah está utilizando una estrategia ya muy conocida en la guerra en Ucrania”. Basada en drones de bajo costo que logran impactos significativos.