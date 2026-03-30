Cuál es la diferencia entre las tasas del Bonar 2027 y 2028 a la hora de invertir

El economista, Lionel Fernández, en contacto con Canal E, explicó las tasas del Bonar 2027 y 2028, cuestionó el contexto internacional y alertó sobre el impacto del riesgo país y la incertidumbre global.

Lionel Fernández analizó la diferencia de tasas entre los bonos del Tesoro y sostuvo que el mercado ya había incorporado ese riesgo. “Esto no es nuevo, en verdad”, afirmó al referirse al spread entre el Bonar 2027 y el 2028.

Cuál es el comportamiento de los instrumentos

Asimismo, explicó el comportamiento de ambos instrumentos: “El AO27 ya está cotizando en el mercado. Está clavado en el 5%”. Y detalló el origen de las tasas: “La tasa que te da tanto el AO27 como el AO28 es 6%”.

Sobre el bono más largo, Fernández señaló: “Ahí está la tasa del 8 y medio, de alguna forma, te justifica este riesgo”. Además, remarcó que el mercado ya anticipaba esta diferencia: “Si vos veías el Bopreal que vence en el 27 está rindiendo menos del 5. El Bopreal que vence en el 28 está rindiendo cerca del 8”.

A su vez, planteó una estrategia distinta a la del Gobierno: “Si uno se anima a ir más largo, prefiero ir al 30”. Sobre la misma línea, justificó su elección: “No me rinde el 8, me rinde el 9.50”.

El entrevistado relativizó la diferencia entre instrumentos del mismo emisor: “Si no se pagan los dos, no se va a pagar uno y se va a pagar el otro, es deuda tesoro”. En este sentido, planteó una visión estructural del problema: “Para mí es el mismo gobierno”.