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Cuál es la diferencia entre las tasas del Bonar 2027 y 2028 a la hora de invertir

En base a la explicación del economista, Lionel Fernández, “si vos veías el Bopreal que vence en el 27 está rindiendo menos del 5. El Bopreal que vence en el 28 está rindiendo cerca del 8”.

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Mercado | Cedoc

El economista, Lionel Fernández, en contacto con Canal E, explicó las tasas del Bonar 2027 y 2028, cuestionó el contexto internacional y alertó sobre el impacto del riesgo país y la incertidumbre global.

Lionel Fernández analizó la diferencia de tasas entre los bonos del Tesoro y sostuvo que el mercado ya había incorporado ese riesgo. “Esto no es nuevo, en verdad”, afirmó al referirse al spread entre el Bonar 2027 y el 2028.

Cuál es el comportamiento de los instrumentos

Asimismo, explicó el comportamiento de ambos instrumentos: “El AO27 ya está cotizando en el mercado. Está clavado en el 5%”. Y detalló el origen de las tasas: “La tasa que te da tanto el AO27 como el AO28 es 6%”.

Sobre el bono más largo, Fernández señaló: “Ahí está la tasa del 8 y medio, de alguna forma, te justifica este riesgo”. Además, remarcó que el mercado ya anticipaba esta diferencia: “Si vos veías el Bopreal que vence en el 27 está rindiendo menos del 5. El Bopreal que vence en el 28 está rindiendo cerca del 8”.

A su vez, planteó una estrategia distinta a la del Gobierno: “Si uno se anima a ir más largo, prefiero ir al 30”. Sobre la misma línea, justificó su elección: “No me rinde el 8, me rinde el 9.50”.

El entrevistado relativizó la diferencia entre instrumentos del mismo emisor: “Si no se pagan los dos, no se va a pagar uno y se va a pagar el otro, es deuda tesoro”. En este sentido, planteó una visión estructural del problema: “Para mí es el mismo gobierno”.

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