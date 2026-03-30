El canciller argentino Pablo Quirno brindó una entrevista este domingo por la noche en la que desestimó los posibles riesgos que puede traer el alineamiento del país con Israel y Estados Unidos, en pleno conflicto en Medio Oriente. También se refirió al fallo de YPF y aseguró que a Axel Kicillof “no hay que agadecerle absolutamente nada”.

Al ser consultado en LN+ sobre un posible riesgo por las declaraciones del presidente Javier Milei sobre Irán y su inquebrantable lealtad a Donald Trump y Benjamín Netanyahu, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que el peligro de un atentado "es sólo una construcción maquiavélica que se intenta instalar, pero la verdad es que el país tuvo dos atentados sin estar alineado”. "No hay ningún tipo de correlación de esa naturaleza", insistió.

“Argentina apoya lo que están haciendo Israel y Estados Unidos en conjunto porque Irán es un régimen terrorista hace 47 años”, declaró el funcionario y reforzó: "Un régimen terrorista que ha atacado argentinos en dos oportunidades. Está claro dónde estamos parados. Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional. Esa es una posición muy clara que tiene este Gobierno del presidente Milei", definió.

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"Es incierto especular con cómo terminan estos conflictos, lo importante es impedir que Irán exporte terrorismo al mundo, porque generan incertidumbre global", continuó Quirno y condenó los ataques a Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Baréin y Qatar. Al ser consultado por Luis Majul sobre la posibilidad de enviar tropas argentinas a Medio Oriente —luego de que sugiriera este mes la posibilidad de enviar buques—, manifestó: “Nuestro sistema de defensa ha sido diezmado durante estas últimas décadas, pero lo que sí tenemos es una enorme voluntad de apoyar”.

Pablo Quirno: “A Kicillof no hay que agradecerle absolutamente nada”

En la misma entrevista, el canciller habló sobre el fallo favorable para Argentina en el caso YPF y aseguró que a Axel Kicillof “no hay que agadecerle absolutamente nada” y sostuvo, alineándose con los fondos buitre, que el actual gobernador sólo fue el responsable de una expropiación “ilegal”.

El funcionario libertario expresó que “no sabían que el litigio iba a terminar así” y que en el medio hubo “muchas negociaciones”. “No hay ningún punto de contacto entre lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner y nosotros”, aclaró.

El ministro arguyó que “la aventura kirchnerista” en YPF comenzó cuando trajeron a los Eskenazi, que se quedaron con la compañía sin poner un peso”.

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“Nadie invierte en un lugar donde de un día para el otro te sacan una empresa, la violación del derecho privado es tremenda, eso es lo que ahuyenta la inversión”, enfatizó Quirno mientras calificó de “tremendamente importante” el fallo de la causa.

Además, consideró que este Gobierno se enfrentó a una situación distinta a las administraciones pasadas en la causa, con “todos los fallos en contra”. “Algo diferente se hizo, con una convicción y confluencia de un Gobierno que estaba comprometido en conseguir el obejtivo”.

Quirno fue más lejos en su embate contra el exministro de Economía del kirchnerismo y espetó: “Con el ministro [Luis] Caputo venimos salvándole las papas a Kicillof hace muchos años, como cuando nos dejó el default”, afirmó.

ML